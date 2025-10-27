POD PREPROGO: General proti vojni blaznosti

General Fabio Mini, ki se je med službovanjem povzpel vse do vrha generalštaba italijanske obrambe in štaba Nata za južno Evropo, je po upokojitvi napisal številne knjige s področja geopolitike in obramboslovja. Že leta 2001 je pri goriški založbi LEG objavil po kitajskih virih povzeto študijo Vojna brez limitov - asimetrična vojna med globalizacijo in terorizmom. Študija je imela velik odmev, saj je preroško izšla devet mesecev pred napadom na WTC v New Yorku.

Mini je v Gorici večkrat predaval na festivalu èStoria. Nazadnje pred tremi leti, ko je predstavil knjigo o vojni v Ukrajini. Rusko agresijo je takrat označil kot logično obrambno potezo spričo prekoračitve zadnje rdeče črte v Natovi širitvi na vzhod, ukrajinsko nacionalistično revolucijo leta 2014 pa kot v ZDA zrežiran puč. Razdražil je proukrajinski del publike. Odtlej ga niso več vabili. Medtem je napisal še dve knjigi, predlansko Evropa v vojni, o tem, kako se vojna v Ukrajini uvršča v boj ZDA za globalno premoč in kako je EU padla v to godljo, letos pa knjigo o Natu. V njej analizira, kako je nekoč obrambno zavezništvo s sistematičnim kršenjem lastnih pravil in ustanovne pogodbe po padcu Sovjetske zveze spremenilo svoj smisel in vlogo.

Mnogi analitiki menijo, da bi bili morali po koncu hladne vojne in razpustitvi varšavskega pakta ukiniti tudi Nato. Noam Chomsky trdi, da so takrat ZDA zvezo preoblikovali v instrument za uveljavljanje lastnih ekonomskih in energetskih interesov. Iz obrambnega se je Nato preoblikoval v agresivni instrument. Odtod širitev na vzhod vse do Ukrajine, ki je izzvala ruski odziv.

Mini soglaša s to oceno. Zdaj Nato nima več ozemeljskih omejitev ne enega samega sovražnika. Ima jih veliko, skrbno izbranih, da spoštujejo ameriške prioritete. Tako se mora vsaka država članica spopasti z Rusijo, Kitajsko, Iranom, Severno Korejo, Indijo, zvezo BRICS, državami z jedrskim orožjem, teroristi, tihotapci, celo s humanitarci in pacifisti.

»V knjigi razkrivam metode, izgovore in trike, ki so Nato in Evropo pahnili v vojno blaznost in samouničenje, z upanjem, da se bosta vrnila k razumu,« pravi Mini. V ustanovni listini Nata iz leta 1949 beseda vojna sploh ni omenjena, navezuje se na ustanovno listino Združenih narodov, da je treba preprečiti konflikte, spore reševati z diplomacijo, le v skrajni sili in izključno za obrambo uporabiti orožje in še to le toliko, da se potem omogoči vzpostavitev reda pod okriljem ZN.

Vse do leta 1995 Nato ni bil udeležen v nobeni vojni. Prvič je takrat interveniral v Bosni. Odtlej pa neposredno in posredno v številnih konfliktih. ZDA so z vetom, s prepričevanjem in grožnjami vsiljevale svojo voljo v ZN in po razkroju Sovjetske zveze uveljavile svoj unilateralizem v svetu. Temu je bila namenjena širitev Nata na vzhodnoevropske države, ki niso ne politično ne vojaško izpolnjevale pogojev za članstvo, a so v Natu videle priložnost za preskok v bleščeč kapitalistični tabor. ZDA pa so tako širile svoj geostrateški vpliv.

Mini analizira tudi vlogo Natove birokracije, zlasti zadnjih sekretarjev Jensa Stoltenberga in Marka Rutteja ter vojaških atašejev. Birokracija teži k obstoju strukture kot take mimo ciljev, zaradi katerih je nastala. Rutte pridiga uničevalno vojno, militarizem in prepričuje članice, da je vlaganje v vojaško industrijo dober posel, četudi mora iskati ravnovesje z muhami Donalda Trumpa.

Kaj pa evropska vojska? Mini je nekoč bil njen iskren zagovornik. Skupna vojska EU je še možna, vendar ne z zdajšnjo oboroževalno ihto, ki vodi v potrato sredstev in osiromašenje vse Evrope. Skrbi ga, da neodgovorni politiki in funkcionarji besedičijo o vojni proti jedrski velesili Rusiji v roku 4-5 let, o francoskem jedrskem ščitu, britanskih podmornicah, nemških raketah, italijanskih letalonosilkah, poljskih tankih, ekspedicijskih korpusih na Finsko in v baltske države. Govorijo o vojaških stvareh, ki jih ne obvladajo in niso sposobni planiranja manj uničujočih političnih alternativ. Kdo bo naše otroke in vnuke pošiljal v vojno? Rutte, von der Leyen, Kallas, Kubilius, Macron, Starmer, Merz, Tusk? Kdo nam bo izbiral sovražnika in prodajal orožje? Trump in Netanjahu?

»Pripadam generaciji, ki je živela v miru. Ko gledam zametke nove svetovne vojne, obžalujem, da nismo naredili dovolj, da bi jo preprečili,« pravi general. Kaj pa o tem evropski politiki?