POD PREPROGO: Rusi z novo raketo, a brez evrobidejev

Naj mi bralci ne zamerijo. Preproga tokrat nima enotnega vzorca, nič kaj opraviti s perzijskimi tepihi. Bolj bo patchwork, krpanka iz vznemirljivih novic zadnjih dni. Manj poglobitve, več impresionizma, za celovitejši pogled v svet.

Novica - bomba, dobesedno, je prišla iz Moskve, ki da je uspešno testirala raketo burevestnik, »ptico znanilko viharja«, kot so jo z epskim zanosom nazvali po poeziji Maksima Gorkega. Novost je njen jedrski pogon, ki ji omogoča neomejen domet in čas letenja. Nove rakete lahko letijo na radarjem nevidni višini med 20 in 100 metri od tal. Kot jedrski Damoklejev meč naj bi stalno lebdele nad nami in nenadno udarile kjerkoli in kadarkoli. Prav tako njihov podmorski dvojček Pozejdon.

Preseneča ravnodušnost mainstreama. Ni dolgo, kar so nas z Ursulo von der Leyen prepričevali, da se Rusi na fronti borijo z lopatami in mikročipi iz pralnih strojev in hladilnikov. Kakšni neki morajo biti ruski hladilniki, da so iz njih izvlekli takole raketo! Natu in EU se sesuva oboroževalna retorika.

Zelo resno so stvar vzeli v vojaških krogih. General Vincenzo Camporini trdi, da gre za epohalni preskok, ki jedrsko tehtnico preveša na rusko stran. Donald Trump se je nagonsko odzval z napovedjo, da bodo ZDA po 33 letih obnovile jedrske teste. Če ne bo hujšega, bo svet postal še malce bolj radioaktiven in se bomo še za korak približali nevarnosti totalnega uničenja planeta, morda celo po pomoti.

Ko smo že pri orožju, še uradna informacija iz Ukrajine, da so v treh letih vojne izgubili evidenco nad 491.426 kosi orožja, ki so jih večinoma dobili od EU in ZDA. Tretjina je puškomitraljezov, od teh sto tisoč AK-74, pogrešajo tudi težke mitraljeze, minomete, protitankovske topove in drugo. Kam so izginili? Na črni trg, najbrž v roke mafij, gverilskih in terorističnih skupin po svetu.

Medtem ko tudi nova japonska premierka leze Donaldu Trumpu v zadnjico, kot bi on sam temu rekel, in mu laska s podporo za Nobelovo nagrado za mir, se v Gazi sesuva krhko premirje. Benjamin Netanjahu ga je sprejel s figo v žepu, ker ve, da bo ostal na oblasti, le dokler traja vojna. Trump se bo moral pošteno namučiti, če ga res hoče ukrotiti. Pretveza za kršitve premirja je vračanje trupel talcev. Potem ko je Hamas vrnil vse žive talce, je iskanje trupel pod 36 milijoni ton ruševin po oceni ZN objektivno kompleksno. Ko želiš sabotirati neki dogovor, vanj vključiš neuresničljive obveze. Natanko to je zahteva po takojšnji vrnitvi trupel, ki nudi Izraelu pretvezo za nadaljevanje masakra.

Trump, ki se v Gazi gre mirovnika z verodostojnostjo rablja, ki je pravkar odložil okrvavljeno sekiro, še vihti gorjačo po Latinski Ameriki. V Argentini je volilno zmago »el-Locu« z motorko odkupil za 20 milijard dolarjev, mornarica ZDA pa tačas potaplja venezuelske in kolumbijske čolne, češ da tihotapijo droge. Sodnik Nicola Gratteri, ki se na latinske narcose spozna, trdi, da se kokain v ZDA ne steka iz Venezuele in Kolumbije, ampak iz Ekvadorja. Toda tam je na oblasti sinko najbogatejše rodbine v državi, rojen v Miamiju in izšolan na Harvardu. Podobnega bi Trump rad imel tudi v Venezueli, saj je nedopustno, da državi z največjimi zalogami nafte vlada neotesan socialist. Corina Machado z eno najbolj nezasluženih Nobelovih nagrad za mir v zgodovini že trka na vrata oblasti v Caracasu. Bati se je, da ji jih bo stric Donald odprl z brutalno silo.

Za konec še nekaj evropske tragikomike. Tragični junak tedna je nemški zunanji minister Johann Wadephul, iz vrst CDU in eden najbolj srditih evro-bojevnikov. Nameraval je na Kitajsko, od katere bi nemška industrija krvavo potrebovala pomoč. Toda v Pekingu se ni našel nihče, ki bi se želel srečati z njim. Če tako ravnajo z Nemci, kaj še s preostalo EU!

Strumna EU pa se ne da. Pod taktirko Kaje Kallas je sprejela 19. sveženj sankcij proti Rusiji, kamor je med drugim prepovedala izvoz cvetja in rastlin, mahov in lišajev, triciklov, igrač in ... kopalniške opreme. Glasnici zunanjega ministra Mariji Zaharovi so servirali adut za ironiziranje, da bodo Rusi preživeli na dostojni ravni higiene tudi brez evropskih bidejev in vecejev. Tudi maha in lišajev imajo več kot dovolj, zagotavlja Zaharova, sprašuje pa se, ali bodo v 20. sveženj sankcij vključili tudi prepoved pticam selivkam, da bi letele v Rusijo.