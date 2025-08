POD PREPROGO: Škotska prha

Donald Trump je torej v petek sprejel svojo odločitev o enostranskih carinah, s katerimi bo kot s šibo božjo bolj ali manj tepel države po svetu, odvisno od tega, koliko mu je kdo všeč. Za EU še vedno ni jasno, kaj vse sodi v splošni količnik 15 odstotkov in kaj ne. Pogajanja se bodo mrzlično nadaljevala do 7. avgusta, ko stopijo v veljavo nove carine.

Po srečanju s Trumpom na Škotskem si je Ursula von der Leyen silno prizadevala, da bi dogovor o 15 odstotkih na izvoz EU v ZDA (v obratni smeri carin ne bo) prikazala kot najboljši možen v danih razmerah. Slavila je pirovo zmago. »Še ena taka zmaga, pa smo končani,« je bil najbolj realističen komentar.

Trumpu je EU brez boja popustila na celi črti. Tolažba, da je 15 odstotkov manj od zagroženih 30, je zlagana, saj je to bilo Trumpovo pogajalsko izhodišče - vprašam 100, da dobim 50 - in še sam ni verjel, da bo tako zlahka dosegel vse, kar je hotel.

Poglejmo kaj. 15-odstotne carine na ves uvoz iz EU, 600 milijard dolarjev evropskih naložb v ZDA, 750 milijard nakupa energentov v ZDA v treh letih in nakup orožja iz ZDA v količinah, ki jih je Trump označil za »ogromne«. To še ni vse. Za jeklo in aluminij bodo carine 50-odstotne, EU pa se je za zdaj odpovedala obdavčitvi tehnoloških velikanov, ki bodo še naprej neobdavčene profite prenašali čez lužo.

Vse to je le okvir. O detajlih - navadno se zlodej skriva prav v detajlih - se šerpe še pogajajo. Pa niti okvir ni jasen. Von der Leyen je izjavila, da bodo carine »največ« 15-odstotne, Trump pa »najmanj« toliko. K temu gre prišteti še 13-odstotno devalvacijo dolarja, ki zavira izvoz EU. Italijanska zveza industrialcev Confindustria je ocenila, da bo »zmagoviti« dogovor s Trumpom Italijo stal 22,6 milijarde evrov izvoza.

Von der Leyen prisega, da bodo carine 15-odstotne tudi za farmacevtske proizvode, Trump pa si je pridržal pravico, da farmacevtiki naloži mnogo višje carine. Ali je predsednica Evropske komisije sploh razumela, kaj se je dogovorila? Glede energetike najbrž ne.

750 milijard v treh letih za plin, nafto in nuklearke iz ZDA je povsem nerealnih, saj pomeni dve tretjini celotne porabe EU in trikrat večji uvoz kot lani (84 milijard). Plin iz ZDA je do štirikrat dražji od ruskega. Ko je EU dovolila, da jo je Joe Biden speljal na led v Ukrajini in razbil njeno ekonomsko sodelovanje z Rusijo, se je tudi na energetskem področju povsem podredila interesom ZDA in Trump to spretno izkorišča.

Na vojaškem področju smo prav tako vklenjeni. Uvažali bomo »ogromno« orožja, zagotavlja tajkun. Na primer raketne sisteme patriot zase in za Ukrajino. Toda, proizvajalca Lockheed-Martin in Raytheon jih Pentagonu zaračunata po milijardo dolarjev vsakega, »prijateljski« EU pa po 2,5 milijarde. Podobno je z letali F35, ki jih množično kupujemo, da nadomeščamo letala za Zelenskega. Ta letala imajo vgrajeno kodo, brez aktivacije katere niti ne vzletijo. Kdo hrani kodo? Pentagon, kajpak!

Navijači evropskega oboroževanja se slepijo, da bo EU z 800 milijardami evrov za orožje prestrukturirala zavoženo avtomobilsko industrijo in pridobila vojaško avtonomijo. Nič res. V Natu vsiljena obveza o 5 % BDP za orožje, ki bodo večinoma šli za nakupe v ZDA, je žebelj v krsto evropske vojske.

Pogajalska napaka Ursule von der Leyen je bila, da je pristala na Trumpovo naracijo o potrebi po uravnovešenju komercialne bilance. Če je presežek v blagovni menjavi bil doslej za 198,5 milijarde v korist EU, je v tehnoloških storitvah tehtnica za 148 milijard nagnjena v korist ZDA. Zakaj tega EU ni postavila na mizo? Zakaj se je odpovedala 93 milijard vrednemu paketu protiukrepov?

Šibkost vrha EU je posledica šibkosti članic, ki se niso hotele postaviti po robu Trumpu. To sta predvsem Italija in Nemčija. Giorgia Meloni iz ideoloških razlogov in Friedrich Merz nista hotela zaostrovanja. Se bo izvoznicama Nemčiji in Italiji to obrestovalo? Kje pa!

Trump je že napovedal, da bo septembra preveril, koliko denarja bo škotski dogovor navrgel ZDA in ustrezno ukrepal. Evropo si zamišlja kot bankomat, iz katerega neomejeno črpati denar. Pri mafijskem izsiljevanju velja, da se izsiljevalca rešiš le, če se mu takoj postaviš po robu. Ko mu prvič kloneš, postaneš njegov in bo vsakič slabše.

Škotski dogovor mora še potrditi 27 članic EU. Zadnja priložnost, če se želijo izviti iz smrtnega objema oderuha.