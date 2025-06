POD PREPROGO: Svet visi na nitki

Izraelska agresija na Iran sloni na manipulaciji dejstev. Treba je razčleniti troje tem: razloge za napad, potek vojne, posledice. Osredotočil se bom na prvi dve, več o posledicah naslednjič. Razloga za napad sta po izraelski naraciji dva: 1. preprečiti, da bi Iran pridobil atomsko bombo; 2. zrušiti režim ajatolahov.

Prvi je že bil postavljen na laž. Tajne službe ZDA so priznale, da je Iran bil še vsaj tri leta daleč od jedrske bombe. Mediji so atomski agenciji IAEA pripisovali nasprotno trditev, ki pa je v poročilu ni, kot je zakasnelo pojasnil direktor Rafael Grossi. Manipulacija poročila IAEA je bila pretveza za napad, ki ga je Izrael načrtoval že več let.

Jedrski fizik Massimo Zucchetti, ki je sodeloval v pogajanjih za sporazum JPCOA leta 2015, ko je Iran sprejel nadzor nad jedrskim programom, trdi, da Iran nima jedrske bombe in ni bil na poti, da jo zgradi. Že 70 let se na svetu proizvajajo plutonijeve bombe, tako tudi Izrael v centrali Dimona. Uranove so tehnološko presežene. Četudi bi se Iran zadovoljil z uranovo bombo, je potrebna 90- in ne le 60-odstotna obogatitev urana. IAEA je imela poln vpogled v iranski jedrski program, »vedeli smo tudi, kdaj gredo na stranišče,» pravi Zucchetti. Iran je vestno spoštoval obveze iz sporazuma JPCOA do leta 2019, še eno leto potem, ko ga je Donald Trump enostransko preklical, ker so upali, da EU ne bo sledila sankcijam ZDA. Vse zaman, saj se EU obrača po vetru iz Washingtona. Zato je Iran nadaljeval z bogatenjem urana za civilno rabo, do katere ima vso pravico, to pa pod budnim nadzorom IAEA.

Na drugi strani ima Izrael vsaj 150 jedrskih konic, morda več. Dobil jih je s pomočjo Francije in ZDA, uradno tega nikoli ni priznal in ni sprejel nadzora IAEA. Izraelski jedrski tehnik Mordechai Vanunu je leta 1986 pobegnil iz Dimone in britanskim medijem razkril, da ima Izrael 200 atomskih in material za še 20 vodikovih bomb. Mosad ga je z zvijačo zvabil v Rim in ga ugrabil. 18 let je bil zaprt v Aškelonu, od tega 11 let v samici, fizično in psihološko mučen.

Iranska bomba kot Sadamovo orožje leta 2003 torej? Laž je enaka, okoliščine pa zdaj hujše. Takrat je Colin Powell v Združenih narodih (ZN) vihtel epruveto s smukcem, ker sta George Bush ml. in Tony Blair potrebovala vsaj naknadni žegen ZN nad ilegalno agresijo na Irak. Izrael se na to požvižga. Benjamin Netanjahu se v deliriju vsemogočnosti baha, da s to vojno ne bo spremenil le podobe Bližnjega vzhoda, kot je obljubljal, ampak sveta. In jo utegne zares.

Poglejmo še drugo laž, zamenjavo režima. Trume pisunov nam razlagajo, da bodo Izrael in ZDA »osvobodili iranske ženske«, evropska politika se spreneveda, da je to res. Friedrichu Merzu je ušlo, »da Izrael opravlja umazan posel za vse nas«. To nam pove vse o EU, kjer Ursula, Kaja, Giorgia in drugi enako mislijo.

Manj prostora sta v medijih dobili nobelovka Širin Ebadi in Farian Sabahi, pogumni nasprotnici iranske teokracije, ki trdita, da je za Iranke in Irance samo nekaj slabše kot režim ajatolahov: režim, ki bi ga na oblast postavili Izrael in ZDA. A najbrž ni to cilj: cilj je opustošenje. Afganistan, Irak, Sirija, Libija, Libanon, Somalija so dokaz, kam vodi zahodna nadutost po izvažanju demokracije. Iran tvega isti konec: popolno razdejanje in anarhijo. Vendar, če se to zgodi v 90-milijonski državi na presečišču geostrateških interesov Zahoda in zveze Brics, se utegne odpreti Pandorina skrinjica globalnega spopada. Kot Sanson s Filistejci bi Netanjahu s sabo potegnil v brezno ves svet.

Še na kratko o poteku vojne. Iran je bil vselej zelo previden. Na Trumpov umor generala Sulejmanija, na izraelski napad na konzulat v Damasku in umor Ismaila Hanije v Teheranu se je odzval le simbolično. Tudi tokrat je odziv previden. Dobro vedo, da stojijo za Izraelom ZDA. Muhasti Trump še ne ve, kaj bi. Gotovo je za agresijo vedel in jo aktivno podprl, morda je s pogajanji v Omanu nalašč varal Iran, da ga je napad Izraela presenetil in omogočil ciljne umore znanstvenikov in poveljnikov vojske.

Eni trdijo, da je Trump, ki je kot volk jagenjčke plašil zaveznike na vrhu G7, v resnici sam jagenjček, ki ga zobje izraelskega volka držijo za vrat. Drugi trdijo, da je v ZDA v teku spopad med neocon jastrebi in privrženci MAGA, ki vojne nočejo. Morda je res eno in drugo. Svet tačas visi na nitki, v Gazi se stopnjuje genocid.