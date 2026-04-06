POD PREPROGO: Temna noč v Palestini

Izraelska policija je morala na oljčno nedeljo katoliškemu patriarhu Pierbattisti Pizzaballi preprečiti dostop do Kristusovega groba v Jeruzalemu, da sta se naša mati kristjanka in njen zunanji minister prebudila iz sna, ki je trajal od 7. oktobra 2023. Tokrat je Antonio Tajani poklical na zagovor izraelskega veleposlanika, česar ni storil ves čas genocida v Gazi in pogromov nad Palestinci na Zahodnem bregu. A ne bo hudega, minister je le ljubeznivo pokaral sogovornika.

Prepoved Pizzaballi je huda zadeva. Stoletja se še ni zgodilo kaj takega. Sklicevanje na vojne razmere je iz trte izvito, saj ni šlo za množični obred ampak individualni obisk štirih oseb. Res je, da je muslimane v Jeruzalemu doletelo veliko hujšega, stalne prepovedi, provokacije, aretacije in streljanje na vernike pred mošejo al Aksa, tretjo najsvetejšo na svetu. Zakaj so se zdaj spravili še na katoliškega patriarha? Iz dveh razlogov: zaradi njegovih pozivov k miru in spoštovanju Palestincev in zato, ker si judovski skrajneži lastijo kraje, ki so sveti za vse tri monoteistične religije.

Odziv Rima pa je tudi moteč. Prvič, ker ni jasno, čemu se Italija postavlja za zagovornico katoliške cerkve, saj je to stvar Vatikana in ne države, ki naj bi bila laična. Drugič, če so nastopili zato, ker je Pizzaballa italijanski državljan, zakaj se niso v enaki meri zavzeli za druge italijanske državljane, ki so bili žrtve še hujšega nasilja. Za kooperante v Palestini in mirovnike na Sumud flotilji, med njimi štiri parlamentarce, ni bilo enakih protestov, celo obtožili so jih, da so sami iskali nesrečo.

Dogodek na oljčno nedeljo je pozornost sveta pritegnil na Palestino, ki je od agresije na Iran povsem v ozdaju. Judovski rasisti to izkoriščajo. Vsako noč na Zahodnem bregu gorijo palestinske hiše, hlevi, oljčniki, ki jih sežigajo nekaznovani naseljenci. V dolini reke Jordan so izpraznili tri cele vasi, kot so njihovi predniki počeli leta 1948. Nasilje je sistematično, usklajeno med naseljenci, vojsko in policijo.

Konfesionalna judovska država je šla te dni še korak dlje v smer apartheida. Uvedli so smrtno kazen, a le za Palestince in ne za Jude. Veljala bo za teroristične umore »z namenom zanikanja judovske države«. Brez tega dodatka bi najbrž moralo na vislicah bingljati pol izraelske vojske in vlade, ki imata na vesti več kot 70 tisoč umorov civilistov v Gazi, po več tisoč v Libanonu in na Zahodnem bregu. Umori civilistov s ciljem ustrahovanja in etničnega čiščenja pomenijo čisti terorizem, vendar ne za zanikanje ampak za uveljavitev judovske države.

Država, ki se ima za edino demokracijo na Bližnjem vzhodu, v ta namen uporablja tudi mučenje. Posebna poročevalka Združenih narodov za Palestino Francesca Albanese kljub težkim osebnim sankcijam nadaljuje s svojim delom. 23. marca je Svetu ZN za človekove pravice predstavila poročilo, v katerem so v fokusu izraelski zapori. Vanje je bilo od 7. oktobra 2023 zaprtih 18.500 Palestincev, od teh 1500 otrok. Za štiri tisoč med njimi se je izgubila vsaka sled, mnogi so najbrž umrli zaradi stradanja in mučenja.

Trenutno je zaprtih še 9342. Le 1300 je obsojenih, 3300 jih je v preventivnem, več kot 3500 pa v administrativnem priporu brez vsake formalne obtožbe. Mučenje je stalnica: waterboarding, uporaba elektrike, cigaretnih ogorkov, posilstva tudi mladoletnih, psihološko mučenje, odrekanje vode, hrane in zdravstvene oskrbe. Albanese je zbrala več kot 300 pričevanj nekdanjih zapornikov, odvetnikov, organizacij za človekove pravice. Čisti sadizem, ki ga podpira za zapore pristojni minister Itamar Ben Gvir in vrst judovskih suprematistov, cilja na poniževanje in podjarmljenje celotnega palestinskega naroda. Upornike likvidirajo, preživele odganjajo ali pa jih zapirajo v etnične rezervate, povsem obkoljene z judovskimi naselbinami, cestno in vojaško infrastrukturo. Zahodni breg postaja kot Gaza.

Tako Izrael kot mednarodna sionistična mreža si prizadevata, da svetovna javnost o tem čim manj izve. Zahodni mediji so skoraj povsem zamolčali poročilo Francesce Albanese. Prav tako ni informacij z zasedenih ozemelj. Le par dni pred oljčno nedeljo so vojaki pretepli novinarja in snemalca ameriške CNN, ki sta snemala reportažo o nasilju judovskih naseljencev.

Tudi letos v Palestini ni velike noči. Le neskončna temna noč brez vstajenja.