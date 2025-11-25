POD PREPROGO: Ukrajinska hobotnica

Vojna v Ukrajini se najbrž le nagiba h koncu. Vprašanje je, ali se bo ustavila, ker bodo Rusi na bojiščih dosegli svoje cilje, ali ker se bo sesula kleptokracija v Kijevu. Morda iz obeh razlogov. Plima korupcijskih afer sega že do grla Volodimirja Zelenskega. Žrtvovati je moral ministra za pravosodje Germana Galuščenka in za energijo Svitlano Grinčuk, v mrežo preiskovalcev Nabu in Sapo so se ujeli nekdanji podpredsednik vlade Oleksi Černišov - »Che Guevara« v tajnem kodeksu, bivši sekretar za energijo Oleksandr Hele in še kakih 40 funkcionarjev.

Največji ribi vsaj 100 milijonov dolarjev vredne afere v energetiki sta pobegnili v Izrael (kam neki, če ne tja?). To sta nekdanja družabnika Zelenskega v produkcijski hiši Kvartal95 Timur Mindič »Karlson« in Oleksandr Cukerman »Sugarman«. Zlata Mindičeva straniščna školjka je lepa prispodoba, kam se steka denar EU. Na muhi preiskovalcev je tudi Rustem Umjerov, ki je moral že poleti odstopiti s položaja obrambnega ministra in ga je Zelenski imenoval na celo Nacionalnega sveta za varnost.

Direktor Nabu Semjon Krivonos obljublja nove senzacije. V treh letih je v Ukrajini izginilo pol milijona kosov orožja. Kradli so na dobavi uniform, streliva, dronov, na rekah denarja, ki se stekajo iz EU. Ursula von der Leyen spet poziva članice, naj za naslednji dve leti Ukrajini prispevajo 135,7 milijard evrov.

Katerina Riženko (Transparency International) trdi, da je aparat v Kijevu eden najbolj skorumpiranih v svetu. Del plena da so - neverjetno! - poskrili celo v Rusiji. Ko sta se poleti Nabu in Sapo začela približevati njegovim ožjim sodelavcem, je Zelenski skušal utišati preiskovalna organa, a je potem moral kloniti protestom doma in pritiskom iz tujine.

Predsednik je v kotu. Ob sivi eminenci Andriju Jermaku mu ostaja še malo zvestih sodelavcev, med njimi Mihajlo Podoljak, ki se je proslavil z izjavo, da je »korupcija sestavni del moderne ekonomije«. V Ukrajini najbrž že, tako kot v Jelcinovi Rusiji, ko so se partijski tehnokrati prelevili v goreče nacionaliste in si prilaščali družbeno premoženje. Jeffrey Sachs, ki je sodeloval pri uvajanju kapitalizma v Rusiji in Ukrajini, ve o tem povedati marsikaj.

Da je Ukrajina žrtev spopadov med oligarhi, je v pol ducata analiz v reviji Limes temeljito obrazložil Fulvio Scaglione. Proevropska in proruska struja sta si bili dolgo enakovredni. Voditelja obeh frakcij Viktor Juščenko in Viktor Janukovič sta se izmenjavala na oblasti do leta 2014, ko je poseg ZDA tehtnico prevesil na prozahodno stran. Gibanje Jevromajdan, trdi Scaglione, ni bilo izraz ljudstva, ampak spopada med oligarhijama. Ljudje so bili razdeljeni. Ameriški Usaid je decembra 2013 objavil anketo, v kateri je 35 % vprašanih bilo za tesnejše sodelovanje z EU, 34 % z Rusijo in 17 % z obema.

Z režijo ZDA so prevladali prozahodni nacionalisti, predsednik je postal oligarh Petro Porošenko, Rusija si je vzela Krim, Ukrajinci so napadli separatiste v Donbasu. V senci Porošenka je rasel vpliv oligarhov Ihorja Kolomojskega in Rinata Ahmetova, ki sta kasneje podprla Zelenskega. Prvi je pred tem spravil v stečaj kar šest letalskih družb, izropal 5,1 milijarde evrov iz PrivatBanke, vodil in praznil kovinarske in naftne koncerne. Pretiraval je in prišel v navzkriž s Porošenkom. Zato je s svojo televizijo 1+1 promoviral produkcijo Mindiceve družbe Kvartal95 Sluga naroda - odskočno desko za zmago Zelenskega na volitvah leta 2019. Financiral je tudi brigadi Azov in Dnipro, slednjo kot lastno gardo. Kmalu je postal v napoto tudi Zelenskemu in pod težo številnih afer pobegnil v Izrael. Ko se je leta 2023 vrnil v Ukrajino, so ga aretirali. Zdaj se oglaša iz zapora in v sozvčcju s Porošenkom snuje zamenjavo Zelenskega.

Slednjemu se krha monolitna oblast. Po izvolitvi leta 2019 je že leta 2020 bil težko poražen na upravnih volitvah. Zato je izvedel obširne čistke v sodstvu, javni upravi, vojski, tajnih službah. Prepovedal je 11 opozicijskih strank, informiranje obvladal z državnim kanalom Telethon. S pretvezo vojne je uvedel avtoritarni režim, ki lahko traja, kolikor traja vojna.

Izbruh afer morda nakazuje bližnjo zamenjavo. Vprašanje je s kom. V igri so še vedno vplivni oligarhi, vojska, politični botri iz Nata. Le Ukrajinci ne bodo imeli besede. Oni so plačali najtežji davek, umirali so, medtem ko so jim lopovi plenili državo.