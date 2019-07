POLITIKA: »Truman Show«

Italijanska politika je v preteklih dneh spet pokazala klavrno podobo. Mednarodna verodostojnost Mattea Salvinija, ki hoče biti premier, se obnaša kot premier in bo to najbrž celo postal, je na ničli. Predsednik vlade Giuseppe Conte ga je v sredo postavil na laž pred parlamentom, v zvezi z afero Moscopoli, kot so mediji preimenovali dogovarjanje o domnevnem ruskem financiranju volilne kampanje Lige, pa je začutil potrebo, da kabinetom svetovnih voditeljev sporoči zvestobo italijanske države evroatlantskemu zavezništvu. A se (v Italiji) ni zgodilo nič.

Gibanje 5 zvezd je v zadevi hitra železnica Turin-Lyon zapravilo še zadnjo trohico zaupanja svojih najbolj militantnih pristašev. Politična sila, ki je zagotavljala, da bo obračunala s kastami in establišmentom, daje zdaj žalosten vtis, da ji gre zgolj za politično preživetje in da se nenačelno oklepa ministrskih in parlamentarnih stolčkov.

S tem, da je del stranke nasprotoval, da bi njena stališča v senatu zagovarjal Matteo Renzi, je Demokratska stranka javnosti vnovič sporočila zgolj to, da je razglašen orkester brez dirigenta in not.

Salvini noče volitev, ker ga takšno stanje (še) krepi, Di Maio jih noče, ker jih politično ne bi preživel, Nicola Zingaretti pa zato, ker tava v temi in je nanje nepripravljen. Kaj pa prihodnost države?