POMISLEKI: Je še komu mar Julian Assange?

Prav te dni v zaporniški celici v Londonu Avstralec Julian Assange trepeta za svoje življenje, čaka, kako se bodo odločili britanski sodniki. Odločajo se o tem, ali naj ga dokončno izročijo Združenim državam Amerike, kjer ga čaka dosmrtni zapor (vsega kar 175 let ječe) v najhujših zaporih zahodnega sveta. Pred dvema letoma se je za izročitev Američanom odločila britanska vlada. Reši ga morda lahko še evropsko pravosodje, veliko upanja pa ni. Novinarski ceh se zanj ni potegnil ne pred ducatom let, tudi zdaj se še ni prav prebudil, pa gre kar za usodo novinarstva, ne samo enega človeka.

Assangeeva zapletena, pretežno žalostna zgodba se je pravzaprav končala, ko se je zatekel v ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Od takrat še ni videl sonca in se dotaknil trave, nobenega svobodnega dne ni imel. Pa ni ničesar hudega zagrešil, samo zbral in posredoval je za svetovne žandarje neprijetne novice in podobe, pisal je o pobijanju in mučenju v zaporih držav, ki se razglašajo za demokratične in svobodne, bolj svobodne od vseh drugih.

Marsikaj se mu je zgodilo v življenju, mati je spoznala njegovega očeta na protivojnih demonstracijah, on ga je srečal šele v odraslih letih. Spreten je in bister, tudi pismen. Priimek Assange je dobil od očima Bretta Assangea, ki je bil igralec in gledališki režiser. V očimovi družbi se je navadil kameleonstva, nenehnega prilagajanja, gledaliških spretnosti. Mati, ki ni marala tradicionalnih oblik izobraževanja, ga je vpisovala v nove in nove šole, vseh je bilo menda kar 37, nobene ni končal. Delal je kot računalniški programer, veljal je za najboljšega hekerja v Avstraliji. Prav zares ustalil se je šele pri štiridesetih, pred ducatom let, takrat pa ni mogel več na prostost iz ekvadorskega veleposlaništva v Londonu. Potem so ga nasilno odpeljali v britanski zapor.

Assangeeve akcije zbiranja skritih informacij, omrežje WikiLeaks, so bile sprva uspešne vsaj na videz, od njih pa ni mogel preživeti ne on ne kdo od njegovih kolegov in somišljenikov. Vdirali so v računalnike vojaških institucij, celo Pentagona, pa v računalnike vojaške industrije, pa industrijskih povzročiteljev strupenih odpadkov. Nobena banka izmed skritih zakladnic denarja bogatašev in politikov ni bila varna pred njimi. Med njegovimi dobavitelji informacij je bil tudi ameriški vojak, obveščevalni analitik v Iraku Bradley Manning (zdaj se piše Chelsea Manning), grozljivi posnetki mučenja v ameriških vojaških zaporih v Iraku so pretresli svet.

Ko so začeli izsledke WikiLeaksa objavljati veliki svetovni medijski sistemi, New York Times, Der Spiegel in The Guardian, so se vrata Julianu Assangeu odprla in takoj potem trdno zaprla.

Ondan, v nedeljo, sem se o Assangeu dolgo pogovarjal z drugim pregnancem, bivšim ekvadorskim predsednikom Rafaelom Correo. Sedela sva v Ljubljani, sodeloval je na srečanju evropske levice pred evropskimi volitvami. Živi namreč v Belgiji, ki mu je dala politično zatočišče. Rafael Correa ni nikoli osebno spoznal Juliana Assangea, slišala sta se, ko je bil Correa predsednik. Assange ga je intervjuval za televizijsko oddajo Russia Today. Potem se je nenadoma pojavil na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu in zaprosil za zaščito. Correa jo je takoj odobril, sedem let je Assange ostal v majhni čumnati v ambasadi.

Ko se je končal tretji mandat Rafaela Corree, pa se je zapletlo. Njegov naslednik, prej podpredsednik Lenin Moreno, je v enem tednu pozabil, da ga je izvolila levica. Assangea je za denar prodal Američanom, pravi Correa. Britanci so vdrli v veleposlaništvo in ga nasilno odvlekli, ker je to dovolil Moreno.

Čez noč se je podrla prihodnost Juliana Assangea, potem precej hitro tudi Ekvadorja. Correa se je še pravi čas umaknil v Evropo, v Belgiji je nekoč študiral na katoliški univerzi, tudi njegova žena je Belgijka. V Bruslju so mu dodelili politični azil. Ker ga ni bilo v Quitu, se je rešil zapora, podtaknili so mu namreč to in ono in mu namenili osem let ječe. Potem so mu preprečili vrnitev in udeležbo njegove stranke na volitvah.

Correa sodeluje na zborovanjih v bran Assangeu, njegovi bruseljski odvetniki branijo tudi Assangea na londonskih sodiščih.