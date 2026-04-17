POMISLEKI: Trump in Putin sta izgubila Orbana

Na evropski skrajni desnici so se zatresla tla. Potres se je zgodil, takega vsaj na nekaterih evropskih dvorih iz Orbanove rodbine niso pričakovali. Čez noč se je podrlo kraljestvo Viktorja Orbana, vladarja nad vladarji, ki je Madžarsko prav zares naredil veliko. V mejah nekdanje velike Madžarske pred trianonsko pogodbo jo je risal in upodabljal na vse načine, tudi v kamnu in bronu, tudi naše Prekmurje je imel narisano po svoje. Tako imeniten in obetaven je bil, da so ga pred volitvami podpirali v Moskvi in v Washingtonu, celo obiskovali so ga tik pred glasovanjem.

Veliki načrti so bili v igri, kadar se je kjerkoli pojavil Viktor Orban. Tudi v Sloveniji je bil sila cenjen, na kongresih sestrske stranke SDS je večkrat sedel v prvi vrsti in vihtel zastavico stranke, ki ima v naših krajih najbolj zveste privržence. Vernike. Tudi Viktor Orban je imel zveste vernike okrog sebe, pa se mu je to nedeljo vse skupaj vseeno podrlo. Še dolgo bo trajalo, da bodo sociologi, politologi in drugi do konca pretuhtali razloge za podrtje Orbanovega gradu.

Mogoče za vsem tiči samo naveličanost po šestnajstih letih vladanja, morda zasičenost ob poslušanju vedno istih besed in obljub, morda vendarle samo gospodarska kriza, ki je ni mogoče prikrivati z govoričenjem. Dejstvo pa je, da je Orbanove ere konec, vsaj za zdaj.

Zastave zdaj vihrajo po drugih gradovih, tistih, ki na zidove rišejo drugačne simbole. Vtis je, kakor da se je Madžarska obrnila čisto na drugo stran. Pa se to seveda nikakor ni zgodilo. Evropski komentarji zvenijo podobno kot nekoč ob poljskih volitvah in spremembah. Ko se je na oblast po obdobju najbolj trde desnice vrnil Donald Tusk, se je zdelo, kakor da je zavladala levica, radikalno levičarski komentatorji so hvalili Tuska kot naprednjaka in levičarja. Pozabili so, da je bil Tusk svojčas voditelj evropske desne sredine, krščanski demokrat je, ki pa je usmerjen evropsko, karkoli že to pomeni v teh burnih časih. Orban je Evropi nasprotoval.

V Budimpešti se je v nedeljo zgodilo, da je Viktorja Orbana, svojega botra in učitelja, odrinil na obrobje, vsaj za nekaj časa tudi v ozadje, njegov mlajši politični klon Peter Magyar. Prej omenjeni Poljak Donald Tusk je v primerjavi z njim skoraj levičar, pa vendar Magyar ta trenutek na Madžarskem nosi zastavo naprednih sil, ki so domnevno porazile nazadnjake, populiste, trdo skrajno desnico. Dve desetletji je korakal z Orbanom, njegova zdaj že nekdanja soproga Judit Varga je bila Orbanova pravosodna ministrica.

Ker na Madžarskem ne poznajo volilnega molka pred volitvami, so somišljeniki in prijatelji hodili bodrit velikega Viktorja do zadnjega dne, na zborovanjih so nastopali z njim, podobno je nekoč Orban nastopal pred našimi volitvami.

Pa mu ne prijatelj Donald Trump ne prijatelj Vladimir Putin nista mogla priigrati zmage. Magyar je dobil tolikšno večino, da bo lahko spreminjal, kar bo hotel, tudi ustavo. Takrat ga bodo navijači najbrž nehali gledati kot velikega zmagovalca nad zlom, opozarjajo poznavalci.

Nekatere stvari se kakopak utegnejo spremeniti, ker je odkorakal Orban. Madžarska vsaj nekaj časa ne bo več grdi raček v bruseljski Evropi, lahko bo črpala evropski denar kot vsi drugi. Ukrajina bo lahko deležna evropskih milijard, vojna se bo lahko spet razplamtela po starih načrtih. Car Putin pa bo izgubil najbolj zvestega zaveznika v Evropski uniji, svojega edinega uspešnega minerja, ki je bil proti Bruslju podobno uspešen tudi za Trumpa.

Ob Putinu in Trumpu je z Orbanovim odhodom s prizorišča oslabljena tudi evropska skrajna desnica, najprej italijanska vladajoča partija, predvsem pa Giorgia Meloni, skupaj sta pisala programe skrajno desnega roba v Evropskem parlamentu. Prizadeta bo francoska opozicijska voditeljica Marine Le Pen, pa še marsikdo od Orbanovih somišljenikov.

Ali bo Peter Magyar res obrnil na glavo madžarsko stvarnost in začrtal novo dobo, ni čisto jasno. Vsekakor z njim prihajajo na vrh nove generacije, nova desnica, ki bo veliko bolj po meri bruseljskih vrhov. Zlasti vesela je doslej zaradi Viktorja Orbana trpeča Ursula von der Leyen, madžarski velikaš ji je pil kri na vsakem koraku. Kako se bo znašla v odnosih z novim budimpeškim vladarjem, ni jasno. Peter Magyar se je učil in kalil v Orbanovi senci, kdaj bo pokazal prave barve, bomo pa še videli.