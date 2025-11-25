Poškodbe vse bolj pogojujejo vrhunsko alpsko smučanje

Poškodbe so sestavni del športa, to ste verjetno že neštetokrat slišali ali brali. Naj bo govora o amaterskih športnikih ali svetovnih zvezdnikih, so poškodbe dogodki, ki zaznamujejo kariere (in življenja) ter vplivajo na športne rezultate. Vsaka športna panoga ima svoje specifike in ne nazadnje svoje poškodbe. O tem je v zadnjem obdobju veliko govora predvsem v smučarskih krogih, saj so hude poškodbe (poleg klimatskih sprememb) eden perečih problemov sodobnega alpskega smučanja na najvišji ravni.

Predvsem v ženskem svetovnem pokalu je kar nekaj smučark že predčasno končalo letošnjo sezono, katere višek bodo olimpijske igre v Milanu in Cortini. Zadnja, ki se je znašla na seznamu poškodovanih smučark, je Slovenka Neja Dvornik, ki si je v nedeljo med ogrevanjem za slalom v Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge. Že na začetku novembra pa si je na treningu slaloma v Söldnu hudo poškodovala desno koleno Andreja Slokar. Ajdovka si je strgala križne vezi (že drugič) in tako predčasno končala sezono, v kateri si je želela spet poseči pri vrhu.

Konec prejšnjega tedna je šokantna vest prišla iz ZDA, kjer se je hudo poškodovala švicarska zvezdnica Lara Gut-Behrami. Med superveleslalomskim treningom v Copper Mountainu naj bi 34-letnica iz kantona Ticino utrpela hudo poškodbo kolena (križna vez in meniskus) ter tudi pretres možganov. Uradnih vesti še ni. Gut-Behrami tvega celo konec kariere, saj je med drugim že sama napovedala, da bo letošnja sezona zanjo zadnja.

Podobno kot slovenska ekipa ima tudi italijanska hude težave s poškodbami. Še pred začetkom tekmovalne sezone je zlom golenice utrpela specialistka za veleslalom Marta Bassino. Po aprilskem zapletenem dvojnem zlomu leve noge na tekmi za državno prvenstvo pa še okreva lanska dobitnica velikega kristalnega globusa Federica Brignone. Petintridesetletnica iz Piemonta bo težko nared za nastop na domačih olimpijskih igrah.

Ali je vrhunsko alpsko smučanje nevaren šport? Da. Ali svetovna zveza Fis dela na tem, da bi poškodbe omejila? Da, tudi to velja. Zračna blazina je v hitrih disciplinah že obvezna oprema, od letošnje sezone pa tudi spodnje perilo odporno proti urezninam (slednje velja tudi v Italiji za vse tekme pod okriljem državne smučarske zveze Fisi).

Še vedno pa večji del poškodb smučarjev zadeva kolenske vezi, zato mora Fis zdaj vse usmeriti v omejitev tovrstnih poškodb. Potrebne so korenite spremembe materialov, v prvi vrsti geometrije smuči, ki dandanes ne dopuščajo nikakršne napake. Hitrosti in predvsem sile v zavojih so ekstremne in (pre)večkrat žal tudi močnejše od telesno vrhunsko pripravljenih smučarskih asov.