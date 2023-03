PRVI STIK MED VLADAMA: Hladna prha, ustava in še kaj

Prvi »stik« med politično zelo različnima vladama Slovenije in Italije je bil na splošno pozitiven. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je pokazal ne samo razumevanje za odprta vprašanja slovenske manjšine, ki mu jih je nakazala gostiteljica Tanja Fajon, a se tudi obvezal za njihovo reševanje. Gre za težave manjšinskega šolstva in probleme, s katerimi se soočata slovenski radio in televizija RAI.

Vodja italijanske diplomacije pa ni pokazal razumevanja do vprašanja zagotovljenega parlamentarnega predstavništva Slovencev. Ministrica ga je opozorila, da to sodi med prioritete manjšine, a Tajani je pred novinarji izpostavil, da je zadeva preveč zapletena, da bi jo lahko v teh razmerah tako ali drugače rešili. Pri tem je navedel ustavno-pravne, a tudi politične razloge.

Po njegovem ni pogojev za ustavne spremembe, v Italiji so tudi druge jezikovne manjšine, ki bi lahko zahtevale zajamčena mesta v parlamentu. Precej nerodno je omenjal Južne Tirolce in Dolino Aoste ter na koncu dejal, da imamo Slovenci »od vedno« svoje predstavnike v senatu oziroma v poslanski zbornici. Dal je zelo jasno razumeti, da ne vidi potrebe po spremembah in naj torej, kot doslej, Slovenka ali Slovenec v Rimu ostaneta v domeni strank.

Od zastopnika desno usmerjene vlade ni bilo pričakovati drugačnega stališča, čeprav je treba priznati, da so o tem vprašanju enako razmišljale tudi levosredinske vlade ter stranke, ki so jih podpirale. Nič novega torej.

V Primorskem dnevniku smo večkrat zapisali, da je bila za Slovence v Italiji velika zamujena priložnost, ko je parlament z ustavnim zakonom, ki ga je potrdil ljudski referendum, zmanjšal število parlamentarcev. Takrat bi bilo treba zahtevati dodatni »slovenski« parlamentarni mandat za našo deželo, ki bi bil najbrž zavrnjen, a bi vsaj morda razčistil zadevo. S tega vidika je treba Tajaniju priznati, da včeraj v Ljubljani ni slepomišil.

V tej zakonodaji parlament skoraj gotovo ne bo sprejel novega volilnega zakona. S tem se je treba sprijazniti tudi v manjšini. To ne pomeni, da je treba parlamentarno zastopstvo pometati pod preprogo, a ga mogoče obravnavati nekoliko drugače.