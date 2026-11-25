Primer nogometaša Manola Portanove, ki je bil na prvostopenjskem sojenju spoznan za krivega skupinskega posilstva, obsodbo na šestmesečno zaporno kazen je zatem potrdilo še pritožbeno sodišče (primer je zdaj na vrhovnem sodišču), in je minulo nedeljo na tekmi – tako kot preostali kapetani v C-ligi – na levi roki nosil rdeč kapetanski trak v znak podpore boju za odpravo nasilja nad ženskami, je simptomatičen za italijansko družbo. Portanova sicer trdi, da je nedolžen in do pravnomočne obsodbe je na mestu upoštevanje domneve nedolžnosti.Ampak tisti rdeč kapetanski trak je v nebo vpijoč znak tega, kako se Italija odziva na eno izmed najbolj perečih družbenih težav – nasilje nad ženskami v vseh svojih oblikah in razsežnostih. Rdečega kapetanskega traku si seveda ni omislil domnevni posiljevalec Portanova, kot tudi ne njegov klub Reggiana, pač pa gre za del širše kampanje, ki so jo zagnali pri nogometni C-ligi. Portanovi resda ni mogoče odreči pravice, da se proglaša za nedolžnega. Pri Reggiani pa bi nemara lahko uvideli, da je tisti rdeč trak na levi roki Manola Portanove zveneča klofuta ne le 26-letni ženski, ki je prijavila skupinsko spolno nasilje, temveč tudi vsem preostalim ženskam, ki so patriarhalno nasilje doživele na svoji koži ali pa ga še doživljajo.Kaj hočemo, Italija je država simbolnih dejanj. Pravzaprav ne gre niti za prava dejanja, prej za demonstrativne akcije. Iz leta v leto se v javnem prostoru množi število rdečih klopi, ki opozarjajo na nasilje nad ženskami. Kdo ve, koliko ljudi o tem razmišlja, ko te klopi vidi ali pa sede nanje.Ob mednarodnem dnevu boja za odpravo nasilja nad ženskami fasado te ali one palače – občinske, vladne, ministrske, univerzitetne – razsvetlijo z rdečo barvo. Opozarjanje na patriarhalno nasilje, ki prežema sodobno družbo in škoduje vsem (da, tudi moškim, saj jih sili v sprejemanje in reproduciranje zase in za druge škodljivih ravnanj), je primerno. A ni dovolj. Kot tudi dokazano ne zaleže zviševanje kazni za femicide in druge oblike nasilja nad ženskami, torej ukrepanje ex post namesto preventive.Italija je država, v kateri del politike namerno neti moralno paniko in je prišel celo tako daleč, da je kot pogoj za udeleževanje pri vzgoji za zdrave medosebne odnose in spolnost uvedel pisno privoljenje staršev. Da ja ne bo kdo »indoktriniral« mladih s škodljivimi nauki, kot so medsebojno spoštovanje, zdravo in neposesivno dojemanje čustvenosti in spolnosti. Nam že nihče ne bo govoril, kako naj vzgajamo svoje otroke!!! Italija je tudi država, v kateri kot talka politikantstva pade celo redefinicija kaznivega dejanja posilstva. Ker je postavljanje političnih zastavic enostavno pomembnejše od zaščite žrtev nasilja.Dobrodošli v deželi »mediteranskega patriarhata«, izvolite, sedite na to lepo rdečo klop ...