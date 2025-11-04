ŠPORTNA PRILOGA: Nadaljevanje in hkrati začetek nove medijske zgodbe

Upam, da ste jo pogrešali, da niste pozabili nanjo, da je niste odpisali. O čem pišem? O torkovi športni prilogi Primorskega dnevnika seveda. Zadnja je izšla v covidnem letu, junija 2020, ko smo vsi upali, da se bo med poletjem in po njem vse umirilo. A ni bilo tako. Jesen 2020 in uvodni del leta 2021 je bil še slabši. Zaradi pandemije ni bilo prvenstev oziroma so ta bila zelo okrnjena. Šport je kar nekaj mesecev mrknil. V uredništvu Primorskega dnevnika so nato prišle v zadnjih letih na vrsto še druge spremembe (tehnične, kadrovske, finančne), kar pa bralce (čisto normalno) bolj malo zanima oziroma zanima do določene mere. Zanima vas produkt, vsebina. In tako je tudi prav. Mi se moramo po svojih močeh potruditi, da ponudimo bralcem najboljše, kar zmoremo. Predvsem pa tiste vsebine, ki jih ne dobite nikjer drugje. To se pravi o nastopih, pobudah, o uspehih in tudi težavah slovenskih športnih društev v Italiji ter o vsem, kar je z njimi povezano. Torkova športna priloga, ki je začela izhajati leta 1997, je bila neke vrste referenčna točka za mlade in manj mlade športnike, za športne delavce, odbornike, trenerje in ne samo, saj so jo zaradi komentarjev in intervjujev prelistali tudi tisti, ki niso bili povezani s športom. A ne bodimo nostalgični. Športna priloga, kot ste jo poznali ter brali, je stvar preteklosti. Danes odpira oči nova, v novem formatu posodobljena in novim časom prilagojena. Pravzaprav ne gre dobesedno za prilogo kot tako, ampak za posebne športne strani, ki bodo v torkovih izdajah Primorskega dnevnika evidentirane z zeleno barvo. Barva trdnosti, potrpežljivosti, odločnosti, predanosti, vztrajnosti in optimizma. Torkove športne strani smo tako preimenovali v Šport plus. Plus zaradi tega, ker želimo bralcem ponuditi nekaj več, nekaj alternativnega. Na drugi športni strani boste vsak torek lahko prebrali komentar športnega novinarja Sergia Tavčarja, ki ga pozna ter bere (njegov blog) cela Italija in je dobro poznan na območju nekdanje Jugoslavije. Na isti strani boste obenem našli neke vrste vodnik za prihajajoče tedensko športno dogajanje. Sledile bodo tematske strani (košarka, nogomet, odbojka), na katerih bomo skušali analizirati nastope ekip slovenskih društev, vključili bomo intervjuje in zanimivosti. Tudi drugim športom bomo namenili pozornost, ki jo zaslužijo.

Zadnja stran športnega snopiča Šport plus bo namenjena intervjujem sodelavca Petra Verča, v spodnjem delu bomo pod drobnogled postavili višješolca oziroma višješolko. Prebrali boste obenem še rubriko Ta je dobra.

Na Primorskem dnevniku si želimo, da bi to bil le začetek nove zgodbe, ki bi jo v prihodnje še okrepili in nadgradili.