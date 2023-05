STRELJANJE V SRBIJI: Za nasilje je vedno krivo nasilje

Besede srbskega ministra za izobraževanje Branka Ružića, češ da so vzrok za sredin strelski pohod v beograjski šoli računalniške igre, internet in zahodne vrednote, so tako nespodobne, da bi moral s položaja odstopiti že samo zaradi sprenevedanja. Da pri sebi ni našel nobene odgovornosti, bi lahko sicer razumeli kot znak arogance, v resnici pa so njegove misli posledica dejstva, da ima Srbija velik sistemski problem, ki je uspešno prestal proces normalizacije.

Glavni vzrok za tragična dogodka, ki sta stala življenje 17 mnogo premladih ljudi, je seveda zgolj nasilje. Resda je prost dostop do orožja pripomogel k hitrejši in enostavnejši izvedbi maščevalnih akcij, a v Beogradu se morajo v tem trenutku resno pogovoriti predvsem o nasilju, ki je že dolgo sestavni del družbenih dinamik.

V študentskih letih sem nekajkrat obiskal Beograd, kjer sem seveda odkrival tudi tamkajšnjo nočno sceno. Poleg poceni piva in rakije so bile stalnica v lokalih tudi pištole in pretepi. Prve so k sreči zgolj kazali, pri fizičnih obračunavanjih pa so bili bolj konkretni. Za obiskovalce klubov je bilo oboje del lokalne folklore in neizbežna posledica vojnega dogajanja, ki je bilo takrat še zelo sveže. Dvajset let kasneje z rameni skomigajo le še redki, pa ne zato, ker je primerov verbalnega in fizičnega nasilja manj, prej nasprotno. Nasilja je toliko, da ga večina v družbi spregleda. Je del življenja slehernega državljana in zaradi tega ostaja nesankcionirano.

V državi, ki je pogosto pokazala izrazito agresiven nacionalizem, v kateri lahko navijači skandirajo rasistična gesla in množica na udeležence parade ponosa tuli »ubi, ubi pedera« brez kakršnih koli posledic – tudi brez uradne obsodbe –, ne sme čuditi, da za klic na pomoč v globokih stiskah (mladi) ljudje uporabijo nasilje. Konec koncev na isti način vse težave ves čas ureja oblast, ki se vselej ponuja kot vzor ljudem. Ta teden bi se lahko sicer zgodil preobrat, vendar namesto da bi premier Aleksandar Vučić naslovil vrednote, ki poganjajo srbsko družbo, se je znova odločil za avtoritarni pristop. Na tak način pa nasilja ne bo izkoreninil, ker ga skupaj s političnim vrhov v državi tudi sam izvaja.