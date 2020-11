TELEVIZIJA: Seksi »špeža«? Ne, hvala!

Saj ni res, pa je: na »predpopoldan« mednarodnega dne boja proti nasilju nad ženskami so se morali nesrečnice in nesrečniki, ki so se ob popoldanskih urah zaustavili pri ogledu oddaje Detto fatto (Rečeno storjeno) na drugem programu italijanske javne televizije Rai, poučiti o tem, kako lahko ženske gredo v trgovino na visokih petah in ob tem ohranijo zapeljiv izgled kljub opravljanju čisto vsakodnevnega opravila, kakršno je nakupovanje.

V opisu popoldanske oddaje Detto fatto, v kateri se je v torek odvil milo rečeno osupljiv prizor, piše, da »ponuja enostavne rešitve in dragocene nasvete o modi, kuhinji, naredi si sam projektih, živalih in ekološkem svetu«.

V vlogi izvedenke za seksi »špežo« je nastopila plesalka Emily Angelillo, ki je najprej demonstrirala, kako se lahko ženska, kajpak v visokih petah, ob potiskanju nakupovalnega vozička zapeljivo sprehodi med policami. Supermarket je namreč idealen kraj za »lovljenje tipov,« je pred tem pojasnila voditeljica Bianca Guaccero. A to še ni vse. Sledi prikaz seksi seganja po izdelkih, tudi na najvišjih policah. »Če hočem temu gibu dati bolj intriganten videz, lahko, ko vzamem izdelek, hop –« pokaže, kako peto dvigne proti zadnjici. Kaj pa, če nekaj pade na tla? »Počepnem,« reče Emily Angelillo, »in pazim, da ne bi pri tem razkrečila nog in tako naredila situacijo bolj vulgarno.«