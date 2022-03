UKRAJINA GORI: Putinova vojna

Država, ki je bila nekoč velika, se ne odreče zlahka sanjam o imperiju, je trdil Dimitri Volčič. Dolgoletni dopisnik italijanske nacionalne televizije iz Moskve je Rusijo spoznal do obisti. Oblast ne spremeni svoje narave, je razlagal. Moskva pa je bila najprej prestolnica carskega imperija, nato sovjetskega. O gospodarjih v vrhu države je še pravil, da, ko pridejo na oblast, ne potrkajo, ne vprašajo za dovoljenje. Vdrejo. Tako kot Rusija v Ukrajino pred zoro, v noči 24. februarja.

Ni potrkala, vdrla je in vsem zagrozila. »Kdor nas poskuša ovirati in ogrožati našo državo, naše ljudi, bi moral vedeti, da bo odziv Rusije takojšen in bo pripeljal do takšnih posledic, ki jih v svoji zgodovini še niste doživeli. Pripravljeni smo na kakršenkoli razvoj dogodkov.« Putinove besede so bile nedvoumna vojna napoved. In namigovanje na najbolj strašljive scenarije.

Za vojno, ki je po obsegu takšna, kakršne Evropa ni doživela ves povojni čas, skoraj osemdeset let, je odgovoren le Vladimir Putin, ki izhaja iz sovjetskega imperija, v katerega je vcepil oblastniško aroganco in nasilnost carskega. Ni prostora za drugačne razlage, ne za ideološka (denimo protikapitalistična, protinatovska ...) tolmačenja tankov po ukrajinskih cestah, razparanih palač v ukrajinskih mestih, ukrajinskih žrtev, Ukrajincev, poskritih, kot insekti, po kleteh, garažah, postajah podzemne železnice in zakloniščih, medtem ko jim nad glavo padajo ruske bombe.

Putinova vojna je agresija na suvereno državo, pa čeprav, morda, s še nepopolno demokracijo. Premišljena je, do potankosti načrtovana. In ni argumenta, ki bi upravičil izgubo enega samega življenja – ne civilista, ne vojaka, ukrajinskega ali ruskega – zaradi zavržnih, paranoidnih ambicij aktualnega ruskega gospodarja, ki je še do nedavnega posedal okrog domala vseh miz, pri katerih so velike gospodarske sile sprejemale odločitve globalne politike. Znamenj o tem, kakšna je narava Kremlja, je bilo nič koliko. Gruzija, Krim, Donbas, pa tudi Nemcev, Politkovska, Litvinenko ...

Še na nekaj je Volčič rad opozarjal. Rusov ne bomo razumeli z vzorci zahodnega razmišljanja. Kako jasno je videl. Vojna v Ukrajini je poraz zahodnih vlad, ki jih je kremeljski avtokrat izigral in – v zadnjem obdobju, zaradi brezplodnih diplomatskih romanj – osmešil. Je zlom dosedanjega svetovnega reda, ki ga Moskva zdaj spreminja po kriminalnem zakonu močnejšega. Evropa, ves Zahod, pa plačuje za nesposobnost, da bi se Putinu postavili po robu tedaj, ko še ni uporabil tankov. Za neštetokrat dokazano nesposobnost.