VOJNA VIHRA: Globaliziran šport močno sovraži vojno in bombe

Vojna na Bližnjem vzhodu se, hočemo ali nočemo, dotika tudi močno globaliziranega športa. Odpovedali so že cel kup nogometnih tekem azijske lige prvakov. Pod vprašajem so tudi domače tekme košarkarjev Dubaja v ligi ABA in tekme dveh izraelskih predstavnikov v evroligi.

A gremo po vrsti. Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je po napadih ZDA in Izraela na Iran resno podvomil o udeležbi iranske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga junija in julija letos gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Iran bo igral v skupini G in bo predvidoma odigral tri tekme v Združenih državah. »Zanesljivo je nekaj, da je po teh napadih težko gledati na svetovno prvenstvo z upanjem,« je dejal prvi mož iranske nogometne zveze.

Iran se bo 15. in 21. junija v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, 26. junija pa v Seattlu z Egiptom.

Za zdaj še sploh ni jasno, kakšne rešitve bo v sodelovanju s klubom iz Dubaja pripravilo vodstvo košarkarske lige Aba, je pa klubu ponudilo vso podporo pri reševanju nastalega položaja. Dubajska zasedba bi se sicer morala v nedeljo, 8. marca, v Ljubljani pomeriti proti Cedeviti Olimpiji. Naslednjo domačo tekmo bi morala igrati 15. marca proti Crveni zvezdi, kar pa bo težko izvedljivo. O položaju v Dubaju je po nedeljski tekmi proti Češki v kvalifikacijah za SP spregovoril tudi Prepelič, ki je zaradi reprezentančnih obveznosti še pred začetkom napadov v regiji zapustil ZAE, tam pa je ostala njegova družina.

Tudi vodstvo evrolige, najmočnejšega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, za zdaj še ni sporočilo odločitve glede Dubaja, je pa zaradi zaostrene situacije na Bližnjem vzhodu odpovedalo za danes načrtovano zaostalo tekmo 21. kroga med izraelskim Hapoelom iz Tel Aviva in Parizom. Za zdaj je vprašljiva tudi medsebojna tekma obeh izraelskih predstavnikov Maccabija in Hapoela v Tel Avivu v četrtek, 5. marca, medtem ko bi moral Dubaj isti dan gostovati pri Partizanu v Beogradu.

Evroliga je po posredovanju lokalnih oblasti v Izraelu naslednje domače tekme Maccabija proti Fenerbahčeju in Anadolu Efesu prestavila v Beograd, tekmo Hapoela proti Fenerbahčeju pa v bolgarsko Sofijo.

Na območju, ki so bili tarča povračilnih napadov Irana, pa je tako kot na tisoče drugih potnikov obtičalo tudi nekaj športnikov. Po pisanju Guardiana je moralo to storiti tudi več 100 članov podpornega osebja ekip F1 in organizacije tekmovanja, ki se bo začelo ta konec tedna v avstralskem Melbournu.

Skratka, vojna se je tako ali drugače dotaknila športa, ki globalno povezuje vse celine. Dovolj pa je le kratek stik, da se ravnotežje podre.