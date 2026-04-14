VOLITVE NA MADŽARSKEM: Procesija avtoritarcev ni prinesla čudeža

Požegnal ga je podpredsednik ZDA JD Vance, italijanski podpredsednik vlade in vodja Lige Matteo Salvini je zanj z odra skandiral »Vik-tor, Vik-tor« (potem ko so opoziciji nasmihajoče se ankete oslabile vnemo, s katero je gospodarica Palače Chigi javno izkazovala prijateljstvo s samodržcem iz Budimpešte), v vrsto so se postavili tudi španski dedič fašizma Santiago Abascal, liderka francoske skrajne desnice Marine Le Pen, šefica nemške skrajne desnice Alice Weidel in še kdo. Če prestopimo meje EU, so pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem svoj »dajmo!« tamkajšnjemu vladarju izrekli tudi za genocid odgovorni izraelski premier Benjamin Netanjahu, argentinski »anarhokapitalistični« predsednik Javier Milei, pisano druščino Orbánovih podpornikov, ki jim avtoritarizem vse prej kot smrdi, naj zaključi ruski predsednik Vladimir Putin. Ni pomagalo. Viktor Orbán je doživel ponižujoč poraz.

Magyar je za zmago prejel veliko čestitk, v marsikateri je bilo zaznati precej večjo stopnjo navdušenja, kot jo navadno odmerijo za tovrstna sporočila. Izjemno kreativnost pa je izkazal vodja SDS Janez Janša: do nedelje tesen Orbánov zaveznik, je včeraj hitel vzpostavljati distanco do donedavnega pajdaša in njegovega Fidesza - novi imperativ je postalo poudarjanje politične sorodnosti z zmagovalno Magyarjevo Tiszo. Hopla!