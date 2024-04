VOLITVE: Tri občine, tri zgodbe, le malo povezovanja

V vseh treh občinah na Tržaškem, v katerih bodo 8. in 9. junija izbirali župane in obnavljali občinske svete, so zdaj znani županski kandidati levosredinskih sil: Aleksander Coretti v Dolini, Monica Hrovatin in Mirko Sardoč v Zgoniku, Tanja Kosmina in Martina Skabar na Repentabru. Trije bodo izvoljeni za nove (stare) župane in županje, saj desnosredinskih čudežev ni pričakovati.

Dogovor, ki ga je leva sredina dosegla v Dolini, je bil sad težkih pogajanj. Vodstva soudeleženih strank so na koncu izrazila zadovoljstvo nad enotnostjo koalicije, le nekaj dni prej pa so bila njihova sporočila precej bolj dramatična. Do podrtja koalicije naposled ni prišlo, obveljal je županski kandidat, ki ga je predlagala Stranka komunistične prenove, predstavnik Slovenske skupnosti pa bo ob zmagi podžupan. Demokratska stranka, prva stranka v občini, bo za dobrobit koalicije po več letih brez župana in podžupana.

Dolinski dogovor je pomemben iz dveh razlogov. Prvič, enotni levi sredini zmaga ne more uiti. Čeprav nekateri že leta napovedujejo, da bo Dolina prej ali slej šla po poti devinsko-nabrežinske občine in da bo desna sredina v njej prevzela krmilo, se sicer ta scenarij zdi še daleč, tudi ko bi bila leva sredina razdeljena. Čeravno žanjejo Liga in Bratje Italije zlasti v južnejših predelih občine ob parlamentarnih volitvah določene uspehe, za zdaj še ne ogrožajo položaja leve sredine na občinskih volitvah. Kaj bo čez deset let, ne vemo.

Enotni nastop leve sredine v Dolini pa je enako pomemben zato, ker bi bili DS in SSk drugače v vseh treh občinah narazen. Kar bi predstavljalo najnižjo točko v njunih odnosih v zadnjih desetletjih, v času, ko si slovenska komponenta demokratov in stranka lipove vejice pogosto izmenjujeta polemične puščice, zlasti od lanskih deželnih volitev. SSk se s svojim novim deželnim vodstvom ozira naokrog, odprta je do sodelovanja »z vsemi, ki so pripravljeni pomagati Slovencem,» in cilja na zajamčeno zastopstvo v FJK in Rimu. V odnosu do desne sredine je zatorej mehkejša od DS, ki ima drugo linijo in prioritete.

V Zgoniku je SSk tradicionalno v opoziciji. Njen poskus sodelovanja z DS tik pred volitvami ni bil uspešen, za kandidata pa si je omislila nekdanjega župana iz nasprotnega tabora Sardoča, ki je s SSk že nastopil na lanskih deželnih volitvah. Kljub dolgi politični kilometrini nastopa kot outsider, saj je SSk na zadnjih volitvah leta 2019 pristala na tretjem mestu (za Ligo). Tekma »med županoma« pa bo vsekakor zanimiva.

Na Repentabru se bo ponovil dvoboj med Tanjo Kosmina in Martino Skabar. Leta 2019 je za pičlih osem glasov zmagala prva, druga lahko računa na nove politične partnerje. Morda bo spet tesno. »Repentabrski model«, po katerem je nekdanji župan Marko Pisani po volitvah sestavljal koalicijo z Napredno listo in tako izničil opozicijo, je bil pred petimi leti postavljen na stran. Za zdaj ne kaže, da bi bilo letos drugače, a kdo ve.