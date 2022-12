ZAPOSLOVANJE: Obliž na tržaške industrijske rane

To, da kajenje vsako leto ubija več kot sedem milijonov ljudi po vsem svetu in da stroški zdravstvenega varstva zaradi bolezni, ki jih je mogoče pripisati kajenju, naraščajo, je splošno znano. Tega se zaveda tudi tobačni velikan BAT, ki se je že pred časom začel posvečati proizvodnji izdelkov, ki so alternativa kajenju. Že dobro desetletje so dostopne elektronske cigarete različnih vrst. Vse popularnejši postajajo snus in fuge (tobak). Zadnja novost so nikotinske vrečke. To so rešitve za tiste, ki imajo z opuščanjem kajenja resne težave in iščejo drugačne, manj škodljive rešitve. Na tem mestu ne bomo moralizirali, ali je njihova uporaba koristna ali ne. Najboljši nasvet je vsekakor opustitev kajenja v vseh oblikah. A v praksi je to najbrž težje kot v teoriji.

Na prihod družbe BAT na tržaško industrijsko sceno moramo zato gledati kot na priložnost oziroma kot elektrošok za industrijsko krizo. BAT bo investiral v Trst pol milijarde evrov na podlagi ocene strokovnjakov trženja, da se sem splača investirati, ker je tu mogoče dobiti visokotehnološke in raziskovalne inštitute, ki jim drugod po svetu lahko zavidajo. S to oceno so prepričali celo britansko vodstvo BAT-a, ki ima pomisleke do italijanskega poslovnega okolja in birokratskega aparata.

Dokaz, da ti predsodki ne držijo vedno, je rekordno hiter zagon industrijske proizvodnje v Boljuncu. Le devet mesecev po postavitvi temeljnega kamna za gradnjo industrijskega obrata. Tu bodo v prihodnjih petih letih zaposlili 600 ljudi. Z BAT-om bo tako ali drugače sodelovalo še okrog 2700 ljudi. Te številke so v tem trenutku še kako dobrodošel obliž na rani, ki so jo tržaški industrijski panogi v zadnjih letih zadali različni industrijski velikani, ki so napovedali selitev proizvodnje ali pa celo pobrali šila in kopita ter zaprli svoje tovarne. Za zadnjo žalostno zgodbo o odpuščanju delavcev je poskrbel finski velikan Wärtsilä, sosed BAT-ove tovarne v Boljuncu.

Iz vseh teh razlogov je pomembno, da je tržaški industrijski prostor dobil ne samo pomembnega investitorja, ampak tudi nekoga, ki je pridobil tržaško pozornost in zaupanje. Torej to, kar finskega soseda ne zanima več.