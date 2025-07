25 črk, 25 zgodb, abeceda življenja Alija Mudassarja

Projekt abeceda. Tako je ime zgodbi v 25 nadaljevanjih, ki danes pričenja izhajati v Poletnem miksu Primorskega dnevnika. Projekt abeceda je zgodba migranta, ki si je v Trstu ustvaril novo življenje: Ali Mudassar je po rodu iz Pakistana, točneje iz province Pandžab. V Trst je prišel leta 2016, tu je začel delati in spletati številne tesne prijateljske vezi. Zgodba Alija je zgodba migranta, ki si je novo življenje ustvaril na drugem koncu sveta, zgodba osebe, ki je morala kot otrok delati v tovarni zidakov, namesto da bi hodila v šolo in se naučila brati in pisati.

Tako je, Ali je nepismen, kljub temu pa obvlada štiri jezike: pandžabi, urdu, angleščino in italijanščino. Ker ne zna brati in pisati, je Martin Poljsak, avtor knjige v 25 nadaljevanjih v začel učiti abecede od A do Ž, Ali pa mu je za vsako črko povedal besedo, ki ga spominja na osebo, predmet, kraj, na del življenja. Danes je izšla črka A kot Ali, zgodba navihanega mulca, ki je sanjal o svobodnem življenju.

25 pripovedi o življenjski zgodbi migranta je nastalo pod mentorstvom slovenskega novinarja in poročevalca Boštjana Videmška ter pokroviteljstvom Društva novinarjev Slovenije oziroma mentorskega programa za mlade slovenske novinarje.