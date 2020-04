40 let Iron Maiden

Ljubitelji neskončnih kitarskih rifov in majčk, na katerih je narisana strašljiva pošast Eddie, gotovo veste, da je plošček, ki ga ljubosumno hranite v svoji diskoteki, prejšnji teden praznoval okroglih štirideset let. Za vse ostale: 14. aprila 1980 je zagledal luč istoimenski prvenec ene izmed najbolj znanih zasedb vseh časov – Iron Maiden.

Skupina je nastala v Londonu v drugi polovici sedemdesetih let. To je bilo obdobje, v katerem so bili nekateri angleški rokerski bendi že prave legende (Led Zeppelin, Deep Purple in Black Sabbath) in je v angleški prestolnici eksplodirala tudi pank revolucija. Nekje vmes se je znašla skupina bendov, ki je imela rada rok glasbo, a je stremela po novem, hitrejšem: Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Judas Priest, Diamond Head, delno Motörhead in seveda Iron Maiden. Tako je proti koncu sedemdesetih nastal nov val britanskega heavy metala. Glasba je bila manj bluzovsko-rokovsko obarvana, več je bilo kitar in hitrih melodij.

Zasedbo Iron Maiden je ustanovil basist Steve Harris in v prvih letih zamenjal več glasbenikov: v stalni postavi so nato bili poleg Harrisa še kitarista Dave Murray in Dennis Stratton, bobnar Clive Burr ter pevec Paul DìAnno. Ko so bili komadi za prvenec že pripravljeni, so fantje imeli težave pri iskanju založbe ... pank je bil očitno bolj zanimiv. Na koncu se jih je »usmilila« velikanka EMI Records in tako je aprila 1980 izšla plošča, ki je dejansko na stežaj odprla vrata novemu valu metal glasbe. Iron Maiden sestavlja osem komadov, za malo manj kot 40 minut glasbe. Prowler je prve na vrsti: udarniški in hiter kot noben drugi. Kitare so stalno v ospredju, tako tudi v Remember Tomorrow, pa čeprav je začetek bolj ubran. Running Free je najkrajša pesem ploščka (in najbrž bendove diskografije), že štirideset let stalnica, zmagovita koračnica, na njihovih koncertih. Genialnost benda izstopa v sedemminutni Phantom of the Opera: kompliciran komad, ki stalno spreminja ritem, ima kup tercetnih harmonij, kitarskih solov in dvobojev, DìAnnova vokalna predstava pa je vrhunska! Transylvania je edini instrumentalni komad, sledi prekrasna otožna balada Strange World, nato pa spet veseljaška Charlotte the Harlot pred poslovilno Iron Maiden.

Zgodovinska plošča za celotno metal gibanje. Up the Irons!

