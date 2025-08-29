Agresivni komadi s pop primesmi

Ameriška nu metal skupina Deftones je že več kot trideset let aktivna na svetovni glasbeni sceni. Prejšnji teden je ugledal luč sveta njen deseti album z naslovom Private music.

Glasbeni kritiki trdijo, da so bili Deftones prvi, ki so v Združenih državah Amerike začeli z igranjem nu metala. Res je, da je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja bend veliko pripomogel k uspehu novonastalega glasbenega žanra. Poleg njega imajo pri tem veliko zaslugo tudi bendi System Of A Down, Korn in kasneje Linkin Park.

Nu metal sestavljajo heavy metal, rok, rap in grunge, posebnost pa je prisotnost DJ-jev v zasedbah. Pri Deftonsih je to Frank Delgado, ki se ukvarja tako s klaviaturami kot tudi z vrtenjem plošč in uporabo sintetizatorjev zvoka. In ravno uporaba elektronskih elementov je ena izmed značilnosti, ki zaznamuje bend iz Sacramenta, saj se jih poslužuje veliko več in na drugačen način kot ostali.

Skupino Deftones so proti koncu osemdesetih ustanovili pevec in kitarist Chino Moreno, kitarist Stephen Carpenter, bobnar Abe Cunningham ter basist Chi Cheng. Fantje so svoj prvenec Adrenaline izdali leta 1995, zasloveli pa so s ploščkom White Pony, in to kar pet let kasneje. Bend je znan tudi po zelo energičnih nastopih v živo. Po smrti basista Chi Chenga (leta 2008 ga je povozil pijan avtomobilist) je postal stalni član skupine Sergio Vega. Ta je v bendu ostal do leta 2021, letos pa je na njegovo mesto prišel Fred Sablan.

Novo, deseto ploščo Private music je zasedba posnela v treh različnih glasbenih studiih v mestih Malibu, Nashville in Joshua Tree. Izšla pa je s pomočjo pomembne ameriške glasbene založbe Reprise Records. Za produkcijsko plat je tokrat poskrbel glasbeni producent Nick Raskulinecz, ki je z bendom sodeloval že pri ploščah Diamond Eyes iz leta 2010 in Koi No Yokan iz leta 2012.

Tudi naslovnica nove plošče je neke vrste vrnitev v preteklost. Na njej je podoba bele kače. Skupina Deftones je na starejših izdelkih namreč že imela na platnicah bele živali.

Na začetku julija letos je najprej izšel prvi single My mind is a mountain, manj kot tri minute dolg in res eksploziven komad. Na splošno so pesmi na plošči nekoliko krajše kot običajno. Mesec kasneje nam je bend ponudil še drugi single Milk of the madonna – ravno tako agresiven kot prvi, a z bolj pop obarvanim refrenom.

Besedila je tudi tokrat podpisal pevec Chino Moreno, najbolj pogosto obravnavana tematika pa je narava, njene lepote in nevarnosti, a tudi možnosti popotovanja onkraj fizičnega sveta. Omembe vredna je prav gotovo tudi zadnja, kar šestminutna Departing the body, ki tu pa tam spominja na glasbene guruje Tool.

Private music

Deftones

Alternativni metal

Reprise records, 2025