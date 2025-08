Alda Merini med vzponi in padci do pesniškega Parnasa

Pesniški koncert. Tako je organizator, Produkcijska skupina Our-Labyrinth, poimenoval prireditev Oh, Poezija ne usuj se name ... O, Poesia, non venirmi addosso ..., ki je potekala sredi prejšnjega tedna na grajskem dvorišču v Štanjelu in na kateri so predstavili dvojezično zbirko pesmi Alde Merini. Publikacija Sveta dežela z izborom pesmi v originalu in v slovenskih prevodih Aceta Mermolje je ravnokar izšla pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT - EST).

Prevod mora podati bistvo

Kot je Ace Mermolja zapisal v njenem uvodu (naslov je povzet po eni najpomenljivejših pesničinih zbirk Terra santa - Sveta dežela), »Alda Merini (1931-2009) sodi med najbolj priljubljene italijanske pesniške glasove v drugi polovici 20. stoletja. Kljub temu da sta tako njeno življenje kot poezija doživljala vzpone in padce, tišino in glasbo, se je pesnica povzpela na pesniški Parnas in se obenem globoko zasidrala v zavest širšega kroga bralcev.« Pesniti je začela zgodaj in dejansko ni nikoli odnehala. V daljših obdobjih, ki jih je preživela v psihiatričnih bolnicah - diagnosticirali so ji bipolarno motnjo -, je večkrat umolknila. Vendar je šlo za daljše ali krajše prekinitve.

Mermolja je podčrtal, da mora prevod ostati zvest originalu, podati mora bistvo, prikazati, kateri je svet prevajanega avtorja.