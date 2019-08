Avgusta šest poletnih zgodb

Šest poletnih zgodb. Toliko jih bomo na straneh našega dnevnika objavili v avgustovskih dneh – vsako nedeljo in 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja. Pod nje se podpisujejo Majda Artač, Marko Kravos, Igor Pison, Marko Sosič in Primož Sturman. Večina zgodb je bila napisana posebej za bralke in bralce Primorskega dnevnika in bo torej prvič objavljena, prav vsem pa je skupna umeščenost v poletni čas.

Niz poletnih zgodb bo jutri, 4. avgusta, uvedla kratka zgodba Primoža Sturmana Bacardi Breezer. V nedeljo, 11. avgusta, bomo ponatisnili dve zgodbi iz zbirke Kratki časi Marka Kravosa. Na praznični četrtek, 15. avgusta, bo med bralce prišla najnovejša zgodba Marka Sosiča Anastazija, njeno jutro. V nedeljo, 18. avgusta, se bo bralcem predstavila Majda Artač z zgodbo Sanje v plamenih. Letošnji niz poletnih zgodb pa bo na zadnjo avgustovsko nedeljo (25. 8.) zaključil Igor Pison z nadrealistično pripovedjo Kam gredo lepe ljubezenske zgodbe?.