Balada o trobenti in oblaku v dopolnjeni različici

V tolminski knjižnici Cirila Kosmača bodo drevi predstavili prvo celovito izdajo romana Balada o trobenti in oblaku avtorja Cirila Kosmača. Iz romana o ustvarjalnem procesu in junaštvu med drugo svetovno vojno, ki so ga med letoma 1956 in 1957 objavljali v reviji Naša sodobnost, je namreč avtor prvotno za knjižne natise več strani izločil. Skrajšana oblika romana je kasneje izhajala tudi v ponatisih, nazadnje leta 1978.

Na doslej neobjavljenih straneh Kosmačev drugi jaz Peter Majcen niza spomine, pripoveduje o hčerki in sinu ter premišljuje o svojem junaku Temnikarju, starem tolminskem kmetu, ki prvič zbere pogum ter žrtvuje svoje življenje in lastno družino, da bi ranjene partizane rešil pred belogardisti, so zapisali pri založbi Beletrina.

7400 novih besed

Urednik je Andraž Gombač, sodelovala je tudi avtorjeva hči Nanča Kosmač Kogej. Izid knjige sovpada z 80. obletnico druge svetovne vojne in zmage nad nacifašizmom. Romanu sta vrnila več kot 7400 besed oziroma 14 odstotkov romana.

Ciril Kosmač (1910-1980) sodi med najvidnejše slovenske književnike minulega stoletja. Pisati je začel sredi 30. let preteklega stoletja, ko je slovensko literaturo določal socialni realizem. V svoj prozni svet, ki ga je pogosto umestil v okolico Tolmina, je vedno vnašal občečloveška, usodnostna vprašanja o posameznikovi svobodi ter smislu življenja in smrti.