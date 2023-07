Barbika, vloga ženske in emancipacija

Mogoče si je film o Barbiki že ogledala ali si jo še bo tudi hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić, ki je nekoč zapisala, da je trenutek, ko si je na začetku osemdesetih let tudi njena hčerka Rujana zaželela plavolasi simbol potrošništva, sama doživela kot enega najhujših porazov suverene feministične vzgoje. Prav gotovo pa je tudi hrvaška pisateljica v teh dneh izvedela za neverjeten uspeh, na katerega je naletel četrti film Grete Gerwig, ki ga je posvetila prav plavolasi igrači.

Igralka in režiserka je s partnerjem Noahom Baumbachom napisala scenarij, ki pripoveduje prav o Barbiki in prvič v zgodovini omogočila plavolasi plastični punčki, da dobi tudi človeško podobo, saj jo v filmu igra Margot Robbie.

Zgodbo je Gerwigova postavila v Barbieland, kjer živijo plavolase plastične pop ikone nadvse popolno življenje, ovito v najrazličnejše odtenke roza barve čudovitih oblik in zavidljivih videzov, in se vselej premikajo po uspešnih zgodbah na vrtoglavih petah. Vse to do trenutka, ko tudi glavno junakinjo zbega misel o smrti in se zave, da jo popolnost, na katero je navajena, že od samega nastanka na lepem lahko zapusti in da se spomin na čudoviti rožnati svet spremeni v nočno moro.

Najznamenitejša Mattelova igrača, ki jo ameriško podjetje proizvaja že celih 64 let, je v zadnjih sedmih dneh postala še simbol filmskega uspeha. Tudi sredi vročega poletja je celovečerec o Barbiki samo v Italiji omogočil kinodvoranam, da so v pičlem tednu pokasirale več kot 1,5 milijona evrov in privabile skoraj 250 tisoč ljudi.

V pripovedi nastopa seveda tudi Ken, ki ga pooseblja Ryan Gosling. Ob njiju se na velikem platnu kopiči cela vrsta psov, konjev, mačk, pa avtov, koles, hiš, kamperjev, bazenov ter vseh mogočih dodatkov, ki zaznamujejo Mattelovo ponudbo igrač za Barbiko.

Kljub vsemu pa režiserki uspe ponuditi zelo aktualno razmišljanje o ženski in emancipaciji, ki je marsikje ustavljena sredi prejšnjega stoletja. Se pravi v letih, ko si je Ruth Handler, gospa iz Kolorada, zamislila novo igračo za hčerko. S plavolaso barbiko je želela njej in njenim prijateljicam ponuditi alternativno igračo: dolgolaso mladenko. Škoda, da se je tisti plastični model kmalu oddaljil od ideje emancipacije, ki pa ga je v filmu Greta Gerwig spet znala oživiti. Iga

Država: ZDA, 2023

Režija: Greta Gerwig

Igrajo: Margot Robbie, Will Ferrell, Ryan Gosling in Helen Mirren