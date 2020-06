Bartolov Alamut jeseni v kitajskem jeziku

Roman Alamut tržaškega pisatelja Vladimirja Bartola vstopa na največje svetovno tržišče. Založba Sanje je namreč sklenila pogodbo z založbo Beijing Book Search Cultural Communication iz Pekinga, ki bo knjigo prevedla in objavila na Kitajskem. Roman bo izšel predvidoma jeseni, so sporočili iz založbe Sanje. Kot so še zapisali pri Sanjah, Alamut tako po 82 letih od svojega izida še naprej utrjuje sloves slovenskega literarnega čudesa in ostaja ena redkih slovenskih knjig, ki jo je mogoče najti v knjigarnah vse od Orienta pa do anglosaksonskega sveta. Knjiga bo izšla v poenostavljeni kitajščini, ki jo uporabljajo v Ljudski republiki Kitajski.

Alamut je prvič izšel leta 1938, njegovo vrednost pa je svet začel odkrivati in ceniti šele 50 let pozneje. Do danes je knjiga doživela 33 izdaj v 11 jezikih, kot pravijo v založbi, pa obstajajo tudi piratski prevodi.