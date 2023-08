Beckett potrka na vrata zapora

Še en italijanski filmski uspeh zimske sezone, ki ga v nedeljo ponuja na ogled letni kino v tržaškem Ljudskem vrtu.

Grazie ragazzi, Hvala, fantje je delo, ki ga je režiser Riccardo Milani posnel med rimskim zaporom Rebibbia, Perugio, Velletrijem in Sieno in je v resnici remake celovečerca izpred treh let. Francoski Un triomphe pariškega avtorja Emmanuela Courcola pa je nastal po resnični zgodbi švedskega režiserja Jona Jonsona, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja s skupino zapornikov na Švedskem uprizoril slovito Beckettovo dramo. Načrtovano premiero v Göteborškem mestnem gledališču pa so morali odpovedati, saj so igralci pobegnili. Samuel Beckett je pri tem baje dejal, da je to najboljša stvar, ki se je zgodila igri, odkar jo je napisal ...

Kot je povedal režiser Riccardo Milani, se je odločil za italijansko inačico francoskega filma, ker je to edini način, da javnost razmisli o nadvse perečem socialnem problemu zapornikov. Osrednjo vlogo je Milani zaupal Antoniu Albaneseju in okrog njegovega lika dobesedno zgradil ves film.

Albanese je v filmu Antonio Cerami, igralec, ki mu delo v gledališču ne gre dobro od rok. Preživlja se z dubliranjem porno filmov. Prijatelj Michele mu priskrbi kratko zaposlitev. Šest lekcij gledališke umetnosti v zaporu v Velletriju, ki naj bi omogočile skupini zapornikov, da postavijo na oder serijo pravljic. Projekt finansira ministrstvo; ideja ne prevzame direktorice zapora Laure, a novi mentor Antonio se zanjo zelo navduši. Nadarjenost vseh, ki sledijo gledališkemu tečaju, ga tako preseneti, da se odloči, da bo z njimi na oder postavil Beckettovo igro Čakajoč Godota. To tudi zato, ker mu je jasno, da jetniki dobro vedo, kaj pomeni čakati ...

Mignolo, Aziz, Damiano, Diego in Radu takoj postanejo protagonisti zabavnega slavospeva tovarištvu, medčloveškemu zaupanju in osvobajajoči moči umetnosti.

Delno so film posneli tudi v zaporu v Volterri, kjer že vrsto let deluje skupina Compagnia della Fortezza. Njen ustanovitelj Armando Punzo je pred mesecem dni prejel zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem bienalu.

Grazie ragazzi

Država: Italija 2023

Režija: Riccardo Milani

Igrajo: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Fabrizio Bentivoglio in Vinicio Marchioni