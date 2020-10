Beneške Zgodbe iz kostanjevih gozdov v boj za nominacijo za oskarja

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je za slovenskega predstavnika, ki se bo potegoval za kandidaturo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec, predlagala film režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov. Celovečerec, kot piše v utemeljitvi, na filmski trak preslikava brezčasen, skorajda arhetipski duh Benečije.

V filmu pravljično oživijo poetična narava Benečije ter zgodbe ljudi, ki v filmu »še vedno uporno naseljujejo odročno obmejno pokrajino, pa tudi vseprisotne sledi in spomine po tistih, ki so že odšli z željo po boljšem jutri,« piše v utemeljitvi predloga.

»Na filmski trak smo skušali prenesti duh Benečije, tega posebnega prostora, ki so ga skozi stoletja oblikovale politične napetosti in revščina, pa tudi izseljevanje prebivalstva. Želeli smo, da bi prostor zaživel kot glavni junak filma – skozi atmosfero večinoma zapuščenih vasi, skozi arhitekturo in predmete, skozi privide in prisluhe, ki so ostali za njihovimi nekdanjimi prebivalci, ter, najpomembnejše, skozi naravo – v obliki, ki je neločljivo povezana s tem prostorom: kot pravljica, ki jo prebereš pred nočjo,« je o filmu povedal Gregor Božič.

V filmu gledalec odkriva zgodbo skopuškega mizarja Maria, ki živi sredi kostanjevih gozdov in bolestno prešteva svoje novce. Na drugi strani reke se Marta, zadnja kostanjarka, pripravlja, da bo za zmeraj zapustila nesrečne doline in našla boljše življenje onkraj oceana. Sanjska pripoved o razpadu majhne skupnosti na jugoslovansko-italijanski meji.

Film, v katerem V glavnih vlogah igrajo Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser in Janez Škof.

Poleg Zgodb iz kostanjevih gozdov so bili to še filmi Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca, Korporacija Mateja Nahtigala, Ne pozabi dihati Martina Turka, Polsestra v režiji Damjana Kozoleta in Vsi proti vsem, ki ga je režiral Andrej Košak.