Berlinguer oziroma politika kot poslanstvo

Enrica Berlinguerja najprej vidimo v hotelski sobi v Sofiji, kjer pripravlja točke za kasnejši sestanek. Bolgarski predsednik Todor Živkov ga nato pričaka v veliki dvorani, kjer se po ogledu filmskega dokumenta o udaru v Čilu vehementno pomerita glede različnih vizij komunizma in demokracije, pri čemer ostajata vsak na svojem položaju. Živkov razlaga Berlinguerju, da se je socialistični čilski predsednik Salvador Allende naivno pustil zapeljati in dočakal udar, Berlinguer pa vztraja, da je demokratična pot edina prava izbira.

Film Berlinguer. La grande ambizione Andree Segreja je posvečen najbolj priljubljenemu sekretarju Komunistične partije Italije (KPI). Beneški režiser obravnava Berlinguerjevo politiko, a tudi njegovo zasebno, predvsem družinsko življenje. V letu, ko sta dva dokumentarna filma že obeležila štiridesetletnico smrti italijanskega politika, je Segrejev celovečerec iz zgodovinskega vidika prav gotovo najbolj dovršen film in, čeprav gre za fikcijo, tudi dokumentarno najbolj popoln. V filmski pripovedi se namreč neprestano prepletata igra in arhivsko gradivo. Med drugim se v filmu ponovno sliši tudi glas novinarja Dimitrija Volčiča, ko za italijansko radiotelevizijo poroča o Berlinguerjevem obisku v Moskvi.

Prvič je v filmski obliki prikazan tudi atentat, ki ga je Berlinguer doživel ravno v bolgarski prestolnici leta 1973, o katerem pa je takrat spregovoril le z najožjimi sodelavci, ker se je bal, da bi lahko tista po njegovem mnenju celo preveč osebna prigoda vplivala na mednarodne odnose ...

Scenarij, ki ga je Andrea Segre spisal skupaj z enim izmed trenutno najboljših scenaristov italijanske mlajše generacije, Marcom Pettenellom, ter s sodelovanjem zgodovinarjev, kot sta Miguel Gotor in Giulio Marcon, povzema zadnjih enajst let Berlinguerjevega delovanja in življenja. Kot je na rimskem filmskem festivalu pred kratkim izjavil režiser, je glavni namen njegovega filma osvežiti spomin tistih, ki so tako ali drugače doživeli Berlinguerjev čas, predvsem pa poučiti one, ki o Enricu Berlinguerju vedo danes bolj malo ali nič. Zato da izvejo za človeka, ki je politiko doživljal kot poslanstvo.

Berlinguer la grande ambizione

Država: Italija, Bolgarija in Belgija, 2024

Režija: Andrea Segre

Igrajo: Elio Germano, Roberto Citran, Paolo Pierobon in Andrea Pennacchi