Billie Holiday kot borka za pravice

Umetniško ime protagonistke Andre Day (ki se v resnici imenuje Cassandra Monike Batie) je navdahnila prav Billie Holiday, ki so jo imenovali tudi Lady Day.

Še en biopic torej o legendarni pevki džeza, ki se ga je lotil Lee Daniels, ameriški režiser in avtor že uspelih filmov, kot sta The Butler in Življenje je dragoceno. Tokrat se je Daniels zaustavil pri življenjski zgodbi temnopolte pevke in želel obelodaniti zlasti težave, ki jim je Holiday pogumno kljubovala, pa čeprav je zato šla tudi v zapor.

Zvezni urad za narkotike je namreč trmoglavo vzel na piko lepo, uspešno in zelo cenjeno umetnico, ki so jo sprva želeli diskreditirati zaradi mamil, a je njihova preiskava v resnici temeljila na rasizmu. Filmski scenarij tako podrobno opisuje določeno obdobje življenja in kariere talentirane Billie, do trenutka, ko je v njeno življenje vstopil Jimmy Fletcher. To je bil agent, ki ji je najprej stal za petami, ker so mu poverili nalogo, da Holidayevo aretira zaradi uživanja mamil. V resnici pa je bil namen vlade predvsem ta, da Holidayevi prepreči peti pesem, s katero je bodrila temnopolto ljudstvo k uporu.

Kasneje se je Fletcher tudi na mamino prigovarjanje zavedel, da so ga nadrejeni pri zveznem uradu prebrisano izkoristili, za kar mu je glasbena ikona najprej hudo zamerila, naposled pa mu tudi marsikaj zaupala.

Kljub temu, da ima scenarij filma nekatere pomanjkljivosti in ponekod izpade celo prenasičen z detajli in razlago dogajanja, Andra Day čudovito pooseblja Billie Holiday in to do take mere, da je za vlogo v filmu prejela zlati globus in bila nominirana za oskarja.

Danielsov film odkriva zanimivo stran zgodovine in predstavlja ikono džeza kot pionirko boja za državljanske pravice.

The United States Vs. Billie Holiday

ZDA, 2021

Režija: Lee Daniels

Igrata: Andra Day in Trevante Rhodes

Ocena: ★★★, 1/2