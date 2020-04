Billy Clubs z glasbo, ki tolče kot pendrek

Ob tej priložnosti smo pokramljali s Ščekom in Kraljem, ki sta nam razkrila, da je zasedba nastala tako rekoč za šalo nekje proti koncu leta 2017. Pred tem so vsi že igrali v drugih skupinah (Omza, Once Was Never, My Space Invaders in Fukushima Lager), večina pa jih je vadila v istem prostoru, kjer so se srečevali med eno vajo in drugo. »Nekega dne sva s Samijem po naključju začela improvizirati, kmalu pa se nama je pridružil še Luka in prispeval veliko dobrih idej in rifov. Združili smo moči in po nekaj vajah smo že imeli par komadov,« je povedal Šček. »Zelo hitro smo se zavedali, da nismo jam band in da nam 20-minutno psihedelično soliranje ne ustreza najbolj. Zato smo že od prve vaje dalje začeli ustvarjati strukturirane komade.« Ker je stvar stekla, so za vokalista povabili še Nicolasa.

»Sledimo načelu preprostosti – keep it simple: naše ideje so enostavne in izvedemo jih čim prej, brez obotavljanja in kompliciranja. Vseeno pa v svoje komade radi dodamo kak vložek, ki poslušalca preseneti. Bodisi glasba kot besedila so v glavnem rezultat skupnega ustvarjanja. Izhajamo iz rock in punk glasbe iz sedemdesetih let, kar nastane, pa je povsem svež produkt sedanjosti – made in 2020,« poudarjata fanta.

Po nekaj mesecih igranja so leta 2018 posneli svoj prvi plošček z naslovom Creamy moments in a foggy life. »Sprva so naše pesmi v glavnem govorile o ženskah, drogah in rock’n’rollu, zdaj pa se vse bolj usmerjamo v družbeno kritične teme. V besedilih radi podajamo svoj pogled na družbo in na stvari, ki nam niso všeč. Vsebine črpamo iz lastnih izkušenj in se ob tem sprašujemo, kako bi lahko bolj pozitivno gledali na določene stvari,« sta povedala Šček in Kralj. Novopečeni plošček Strange Driving vsebuje sedem komadov, neučakani poslušalci pa so lahko divje rife okusili že v predhodno izdanem singlu Dope in v videospotu komada Get it on, ki sta izšla marca letos.

Na vprašanje, od kod naslov Strange Driving, Šček pojasnjuje: »Navezuje se na našega dragega prijatelja, ki ima dokaj svojevrsten način vožnje. Zato smo se odločili, da na platnico ploščka damo njegovo karikaturo, ki jo je narisal tržaški ilustrator Giacomo Perco. Obenem je naslov tudi asociacija na izraz stage diving.« Za snemanje obeh ploščkov je poskrbel Alessandro Perosa iz studia Track Terminal. Glasbo so pri tem posneli v živo iz vadbenega prostora. Pri izdaji ploščka, promociji in marketingu pa skupino Billy Clubs podpira tudi Rajko Dolhar s svojo agencijo Rocket Panda Management.

Fantje koncerte v živo večinoma odigravajo po klubih v Sloveniji, na primer na Metelkovi v Ljubljani ali v klubu MKNŽ v Ilirski Bistrici, saj pravijo, da je tam zanimanje za glasbo in ustvarjalnost večje kot pri nas. V Trstu skorajda ni prostora, kjer bi skupine lahko nastopale. »Naši koncerti so pravi ‘feštin’: kdor se želi sprostiti in zabavati, je dobrodošel,« poudarjata Šček in Kralj in dodajata, da so igrali že tudi na Dunaju, najboljši koncert pa so imeli na lanski Ankaranski bandimi.

»Upamo, da bo v prihodnosti kak rock revival dogodek, kjer bo tudi večja udeležba. Če nam bo sreča naklonjena, načrtujemo krajšo turnejo po Evropi, najverjetneje s skupino Blackoutt iz Postojne. Kar se tiče ustvarjanja, pa imamo že precej novih komadov v delu, tako da bo kmalu dovolj materiala že za tretji plošček. Skratka, želimo si čim več koncertov in novih komadov: dokler mašina dela, naj dela,« zaključujeta.