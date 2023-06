Billy in Zippo v prvencu Emilie Mazzacurati

Sedem let po očetovi smrti se za kamero v vlogi režiserke preizkuša Emilia Mazzacurati, danes sedemindvajsetletna hčerka preminulega režiserja, Carla.

Na festivalu Bellaria pri Riminiju je predstavila celovečerni prvenec Billy.

Junak dela je danes devetnajstletni fant, ki se še ni otresel hude otroške travme, saj ga je pri devetih letih zapustil oče. Temnolasi najstnik je zrastel ob radoživi, a zelo ekstravagantni mami, za katero je pravzaprav skrbel sam.

Zdaj, ko je že dosegel polnoletnost, od daleč opazuje nekatere zelo posebne ljudi, ki živijo v njegovi bližini. Billyjevo pozornost prevzame predvsem prisotnost rockerskega zvezdnika Zippa. To je danes že priletni moški, ki je pred leti izginil neznano in se pred nedavnim vrnil v domači kraj.

Zippo je za Billyja bil pravi idol in mu je hkrati bil v veliko pomoč in uteho v dolgih, osamljenih najstniških popoldnevih, ko je glasbeniku posvetil celo radijsko oddajo, ki jo je pripravljal v domači sobi. Izkaže se, da sta si Billy in Zippo v marsičem podobna ...

Ob Zippu sicer nastopa v filmu še cela vrsta posebnih likov, ki jim je Emilia Mazzacurati v zgodbi našla primerno mesto. Tako kot že režiserkin oče, Carlo Mazzacurati, ima tudi njegova hčerka Emilia za sočloveka izostren pogled, ki poleg osrednje zgodbe naniza še celo vrsto majhnih, tudi zelo osebnih zgodb.

V filmu je očitno, da je Emilia Mazzacurati ogromno črpala pri očetu in da na nek način nadaljuje z njegovim odkrivanjem človeških duš. Kljub srečni roki pri izbiri izredne igralke Carle Signoris in nekaterih dobrih koprotagonistov, ki so svoj čas že sodelovali z očetom, pa Emilii preboj ni uspel, saj je v filmu razvidno, da mlado avtorico čaka še veliko dela in dolga pot.

Od današnjega dne bo celovečerni prvenec Emilie Mazzacurati na ogled v tržaškem kinu Giotto, kjer bo v četrtek, 8. junija, tudi priložnost za srečanje z ekipo filmskih ustvarjalcev, ki so se podpisali pod film Billy.

Billy

Država Italija, 2022

Režija Emilia Mazzacurati

Igrajo Alessandro Gassmann, Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Roberto Citran, Giuseppe Battiston in Sandra Ceccarelli