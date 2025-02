Bizarna Vatejeva okupacija Reke

Na ulicah, tržnici in osrednjem sprehajališču ter ob starem pristanišču Reke režiser Igor Bezinović postavlja tako mimoidočim domačinom kot turistom enako vprašanje: kaj pravzaprav vedo o Gabrieleju D’Annunziu in njegovem prihodu v mesto? Odgovori so zelo različni. Nekateri ne vedo čisto nič, drugi o Vateju nekaj povedo, tretji poudarijo, da je bil fašist. Eden od vprašanih pa je seznanjen celo s točnim datumom D’Annunzieve zasedbe Reke: 12. september 2019.

Zgodovinski in hkrati punk film hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića je zgodba o Vatejevem prevzemu mesta. Nezadovoljen nad izidom pariške mirovne konference, ki je predvidevala, da se Reko dodeli Hrvaški, je ekscentrični italijanski pesnik, aristokrat in vojaški častnik leta 1919 mesto samovoljno razglasil za italijansko regenco Kvarnerja. Njegova šestnajstmesečna zasedba Reke velja še danes za enega najbolj bizarnih eksperimentov v zgodovini.

Bizarnost tistih dni je znal Rečan Igor Bezinović primerno predstaviti tudi na velikem platnu in to z zelo posebnim filmom, ki je prejšnji teden na 54. mednarodnem filmskem festivalu v Rotterdamu osvojil osrednjo nagrado tekmovalnega programa. Ob tem je prejel tudi nagrado združenja filmskih kritikov FIPRESCI in pa nagrado občinstva.

Ob uporabi bogatega zgodovinskega materiala in dobre slike direktorja fotografije Gregorja Božiča je Bezinović vodil skupino someščanov, ki so zgodbo okupacije obnovili in jo skozi komične, nadrealne in tudi strašljive trenutke na izviren način rekonstruirali in podali. Priprava groteskne in hkrati zelo zabavne zgodbe je trajala celih deset let, kar je ustvarjalcem med drugim omogočilo, da so v film vpletli tudi aktualno dogajanje.

Prav ta aktualnost je prepričala tudi žirijo v Rotterdamu, ki je v utemeljitvi nagrade zapisala, da je film »ogledalo našega časa, ki se v trenutku vzpona ultranacionalizma v Evropi igrivo loteva preteklosti, a ne kot zaprtega poglavja, temveč kot realnosti, ki jo živimo«.

Pri koprodukciji je sodelovala filmska komisija FJK. Scenarist in režiser Igor Bezinović, ki je v preteklosti že nastopil tudi v sklopu Tržaškega filmskega festivala, bo film Fiume o morte! predstavil v soboto, 15. februarja, ob 19. uri v kinodvorani Super v Trstu.

Država: Hrvaška, Italija, Slovenija 2024

Režija: Dario Bezinović

Dokumentarni film