Bogastvo narave, glasbe in ljubezni v zlatem

Narodna in študijska knjižnica vabi danes ob 18. uri v svoje prostore (Ul. sv Frančiška 20) na odprtje razstave GOLD umetnice Fanike Coren. Na prireditvi bo nastopil tudi duo MatikaDuet. Umetnico bo predstavila kuratorka projekta Art Vitrina Trgovski Klavdija Figelj.

Na razstavi bo poleg del Fanike Coren na ogled tudi izsek prve epizode 5. sezone TV serije portretov Kontrasti - mladi za mlade, v katerem se predstavlja prav umetnica. Epizoda je nastala pod avtorstvom Alexa Chiabaia in Pietra Cromaza, serija nastaja v produkciji Kinoateljeja.

Fanika Coren (2000) je mlada umetnica iz Benečije, ki študira slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Rimu. Njena umetniška dela so tradicionalno narejena z oljnimi barvami in zlatimi lističi na platnu, papirju ali lesu. Uporaba zlatih lističev in zlate barve simbolizira bogastvo narave, glasbe in ljubezni.

Fanika Coren je tudi violončelistka in del MatikaDueta, ki se je rodil leta 2020 v Benečiji in ki bo nastopil na odprtju razstave. Gre za združitev dveh inštrumentov, ki pripadata oddaljenim glasbenim svetom: diatonična harmonika Mattea Parillauda s folklorističnim duhom in violončelo Fanike Coren s klasičnim bistvom.

Matika Duet je zvočno potovanje brez meja, ki sega od evropskih ljudskih pesmi, francoskih musette, balkanske glasbe, valčkov, tanga in pesmi vzhodnoevropskih držav, do klasične glasbe, od baroka do impresionizma, od svetega do profanega. Duet ima že bogate izkušnje na več kulturnih festivalih, kot so Postaja Topolove, Piccolopera Festival, Karsiart, Poletje v Kotu in tudi na gala večerjah, restavracijah, zasebnih koncertih in porokah. Leta 2023 je bil stalna glasbena skupina dveh restavracij v Rimu.

Razstava je del projekta Art Vitrina Trgovski, ki se prvič predstavlja tudi v Trstu, tokrat v sodelovanju Narodne in študijske knjižnice, KB delniške družbe in Kinoateljeja.