Bonnie and Clyde po slovensko

V filmu Jama sta Mija in Kevin goljufa, ki zapeljujeta in ropata premožne ločenke in vdove. Ko zaradi Kevinove požrešnosti in Mijinega ljubosumja se jima ponesreči rop bogate zapeljivke Eme, se zgodba sprevrže v grozljivko.

Slovenska sodobna Bonnie and Clyde v prepričanju, da sta zagrešila umor, se na vrat na nos odpeljeta globoko v oddaljeni gozd, kjer nameravata zakopati Emino truplo. Medtem ko kopljeta jamo, se njuna žrtev prebudi in zbeži, Kevin in Mija pa se odpravita na lov nanjo. Prične se igra mačke in miši, boj za življenje in smrt, a nič ni tako, kakor se na prvi pogled zdi.

Ptujski režiser Dejan Babosek si je zamislil film, ki združuje netipične žanre v slovenski kinematografiji in je zato primeren za vse, ki iščejo v slovenski produkciji nekaj drugačnega. Celovečerec, ki zadnji čas polni slovenske kinodvorane, je zelo oddaljen od dosedanje slovenske filmske produkcije, pa čeprav ga je avtor postavil v slovenski sodobni prostor.

Osnovni namen Baboskove Jame je zabava, osrednje sporočilo pa pregovor, ki pravi, da kdor drugim koplje jamo, navadno sam pade vanjo.

Črno filmsko komedijo, ki se prepleta z elementi kriminalke in celo srhljivke, si je doslej v Sloveniji ogledalo več kot 30 tisoč gledalcev. Zamikala pa je tudi distributerje iz drugih držav in je že bila prodana za distribucijo na tujih tržiščih.

Film je nastal v obdobju koronavirusne pandemije, se pravi v času popolne prekinitve filmskih dejavnosti. Prva zamisel oseminštiridesetletnega režiserja je bil kratkometražni film, ki pa je med snemanjem prerasel v zgodbo, primerno za celovečerec. Dolgi film so posneli v pičlih desetih dneh ...

Osrednji navdih za Baboskovo Jamo so bili filmi Quentina Tarantina, Roberta Rodrigueza in italijanskega mojstra špageti vesterna Sergia Leoneja, kar razodevajo tudi odmevi filmske glasbe Ennia Morriconeja.

Jama je obenem glasbena poslastica, saj je režiser Dejan Babosek tudi avtor več kot 600 glasbenih spotov in je k sodelovanju povabil mnoge slovenske izvajalce. Glasbo v filmu so tako, med drugimi, soustvarili Miladojka, Youneed, Koala Voice, Raiven, Bohem, Anika Horvat in skladatelj Gašper Muženič.