Borbeni junaki žalostne zgodbe

Tri osebe imajo samo en dan časa, da se rešijo prisilne izselitve iz hiše, v kateri živijo, in pri tem ohranijo vse, kar se ohraniti da. Tudi svoje dostojanstvo.

Azucena je mlada mama, ki se nikakor ne more sprijazniti z dejstvom, da bi izgubila dom. Teodora pa že zrelejša pozabljena mati, ki skuša na vsak način spet vzpostaviti stik z izgubljenim sinom in mu pri tem tudi denarno pomagati. Ob njiju je Rafa, odvetnik in aktivist, ki se že vrsto let ukvarja s tovrstnimi primeri in v to, kar dela, trdno verjame ... celo do take mere, da za uspeh svojih borb zapostavlja ženo in družino.

Režiser Juan Diego Botto je svoje tretje oko uperil v smer tistih, ki živijo na robu družbe in se dosledno a večkrat skoraj neopazno borijo za malo, kar imajo in dan za dnem tvegajo, da izgubijo.

Kot je poudarila Penelope Cruz na septembrski beneški Mostri, sedma umetnost ne more spreminjati realnosti, v kateri živimo, prav gotovo pa ima posebno moč, da lahko s filmsko zgodbo prikliče pozornost, predvsem pa opozori na temo, ki bi je drugače ne obravnavali.

Tudi zato je prav ona prepričala prijatelja Juana Diega Botta, da svoj prvi igrani film posveti argumentu, ki je trenutno najznamenitejšo špansko igralko zelo prizadel. V časopisu je namreč prebrala, da v Španiji vsako leto opravijo skoraj petdeset tisoč prisilnih izselitev, se pravi, da sto štirideset oseb vsak dan spravijo na cesto.

Sedeminštiridesetletni argentinski igralec se je tako preizkusil s filmskim prvencem, ki je v resnici španska produkcija, saj se je Botto pri dveh letih z mamo in sestro preselil v Madrid, ko je njegov oče izginil v času argentinske diktature.

V celovečercu zaživijo tako zgodbe treh oseb, ki morajo v pičlih štiriindvajsetih urah razumeti in odločiti, kako rešiti svoj dom, predvsem pa sebe in svoje drage pred prisilno izselitvijo.

Penelope Cruz suvereno igra Azuceno, mlado žensko, ki ji banka preti z odvzemom hiše in imetja, za kar se ona kot lev bori in pri tem postane junakinja tudi ostalih protagonistov žalostnih zgodb. V nastopu spominja na Italio iz Castellitovega filma Non ti muovere, a tudi na nekatere izredne igralke, ki so se z nastopi neizbrisno zapisale spominu, kot na primer Anna Magnani. Iga

Tutto in un giorno

Španija, Belgija 2022

Režija: Juan Diego Botto

Igrajo: Penelope Cruz, Luis Tosar, Font Garcia