Boris Paternu in Marko Sosič združena v zborniku

V dvorani Slovenske matice v Ljubljani so v sredo (7. maja) predstavili Zbornik za Borisa Paternuja in Marka Sosiča. Uredila ga je Vilma Purič, izšel je pri tržaški založbi Mladika v sodelovanju s Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm, v njem pa so zbrana predavanja s simpozija na 32. Primorskih slovenističnih dnevih, ki so potekali aprila 2023.

Objavljenih je enajst zapisov, posvečenih Borisu Paternuju, štirinajst pa Marku Sosiču. Zbornik je po besedah Vilme Purič namenjen tako strokovni javnosti kot tudi vsem preostalim ljubiteljem pisane besede. Mesto v njem pa najdejo tako tržaški ustvarjalci kot tisti iz osrednje Slovenije.

Intimen odnos do slovenskega jezika

Paternuja je označila kot enega najvidnejših literarnih zgodovinarjev druge polovice 20. stoletja, kot rdečo nit prispevkov pa izpostavila pomen predstavitve njegovega metodološkega pristopa. Po njenem mnenju je avtor izhajal iz kulturno zgodovinskega konteksta, opredeljeval je estetsko vrednost besedila in opozarjal na tematske, slogovne in idejne postopke v zapisu.

Po oceni Vilme Purič pa pisanje Marka Sosiča najbolje označuje intimen odnos do slovenskega jezika. Sosič je v enem od intervjujev dejal »stavek nastane skozi mene« in s tem stavkom »se je pogrezal v globino človekove biti in odkrival najbolj subtilne človeške vibracije. Kot intimen pisec je zmogel se vživeti v položaj drugega, v sočloveka, tudi v tistega, ki razmišlja drugače«.