Božič kot obred iskanja potešitve nad zbeganostjo

Maruša Krese (1947‒2013) je emblematična ženska figura slovenske književnosti in družbe druge polovice dvajsetega stoletja. Njeno literarno ustvarjanje odraža razgibano življenje, ki ga še najbolj označujejo pojmi nomadstva, nemira in upanja.

V njenih izpovedih kot obred iskanja potešitve nad zbeganostjo se je uveljavil božič. Zbirka Vsi moji božiči je izšla leta 2006 pri Mladinski knjigi, ponatis pa pri založbi Goga leta 2018. »Prevečkrat razmišljam, česa vsega v življenju nisem storila. Nikoli, nikoli mi ne pride na misel, kaj vse sem naredila. Ko pogledam svoje življenje, mu le težko še verjamem. Ampak je res, saj imam žive priče za to. Vedno mi uspe vse izbrisati in začeti na novo,» je samo ena izmed nazornih misli v zbirki, ki jo bo Primorski dnevnik objavljal na svojih straneh v prazničnem času.

Z jutrišnjim dnem bo namreč bralke in bralce Primorskega dnevnika skozi praznični čas spremljala knjiga Maruše Krese Vsi moji božiči. Leta 2006 je izšla pri Mladinski knjigi, za ponatis je leta 2018 poskrbela založba Goga. Avtorica fotografij je Meta Krese. Objavo knjige v podlistku so omogočili založba Goga in avtoričini dediči.