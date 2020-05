Bratinovi spletni strani nagrada FWA

Spletna stran, posvečena intelektualni dediščini Darka Bratine (www.darkobratina.net), je v ponedeljek prejela nagrado Favourite Website Awards, to je nagrado, ki jo mednarodna žirija s 300 člani vse od leta 2000 dnevno podeljuje najboljšim in vrhunsko oblikovanim spletnim stranem.

Res lepo oblikovana stran (ustvarili so jo v videmskem studiu Overpx) je nastala v sklopu projekta Darko Bratina Zaupati čez mejo, ki ga je goriški Kinoatelje uresničil s številnimi partnerji. Ob obisku spletne strani darkobratina.net spoznamo Bratinove vizije, akcije in strasti, kot so poimenovali posamezne zavihke. Pokojni sociolog, senator in velik ljubitelj filmske umetnosti (1942–1997) o njih spregovori skozi svoje publikacije, govore in članke, zaživi pa tudi v besedah svojih sodobnikov.