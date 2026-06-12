Brez bluza ne gre, imata ga v krvi

Ameriški glasbeni duo The Black Keys nikoli ne miruje. Potem ko smo pred nekaj meseci vzeli pod drobnogled plošček No Rain, No Flowers, s katerim se je bend odločil za bolj pop ritme, imamo danes pred sabo novi album Peaches!. Gre sicer za zbirko glasbenih priredb starejših bluz komadov, torej neke vrste vrnitev k tistim ritmom, ki so zaznamovali začetek kariere ameriške skupine.

Bend The Black Keys je nastal leta 2001 v ameriški zvezni državi Ohio, v mestu Akron. Dvajsetletna Dan Auerbach in Patrick Carney, prvi pevec in kitarist, drugi bobnar, sta takrat spajala ljubezen do bluz glasbe z rok in garage kitarami. Na tak način je sound, ki sta ga ustvarjala, bil posebna mešanica, ki smo jo takrat primerjali Hendrixovemu stilu in glasbi skupine The White Stripes – prava rokerska eksplozija.

V prvih desetih letih je bend izdal kar pet plošč, z albumom Brothers iz leta 2011 in naslednjim El Camino pa je postal planetarni glasbeni fenomen. Ploščka sta prejela veliko prestižnih nagrad, komad Lonely Boy so do onemoglosti vrtele vse radijske postaje. Auerbach in Carney sta tako zaslovela po vsem svetu, ostala pa sta zvesta svojim bluz koreninam. Še več: Auerbach je v kraju Nashville ustanovil glasbeni studio Easy Eye Sound Studios in v nekaj letih dokazal vse svoje glasbeno producentske sposobnosti. Pomagal je veliko bluz glasbenikom, a tudi svetovno znanim pop ikonam.

Ljubezen do bluza je prišla na dan tudi v ploščku Delta Kream iz leta 2021, v katerem so The Black Keys preigrali cel kup starejših bluz komadov. Leto kasneje je sledil album Dropout Boogie, nato pa leta 2024 plošča Ohio Players. Album je imel kar nekaj pop melodij, v bistvu je bil primeren za širšo paleto poslušalcev, ni pa doživel uspeha prejšnjih plošč. Promocijska turneja ni bila uspešna, tako da so nekateri koncerti kar odpadli zaradi premajhnega zanimanja. Odtod morda tudi odločitev Auerbacha in Carneya, da se z lanskim ploščkom No Rain, No Flowers še bolj približata mainstream popu. A očitno brez bluza ne gre. Glasbenika ga imata v krvi, in to od vsega začetka. Zato se redno vračata h glasbi, ki je nastala ob reki Misisipi. Tako je tudi v novem albumu Peaches!, v katerem fanta preigravata starejše bluz pesmi. Plošča je v bistvu vrnitev h glasbenim koreninam, potem ko sta zadnja pop obarvana albuma razočarala oboževalce. Gre za nekako nadaljevanje uspešnega ploščka Delta Kream. Na novi plošči imamo deset komadov za skoraj tri četrt ure glasbe. Februarja je izšel prvi single You Got To Lose, posrečena garage rok priredba komada, ki ga je leta 1977 posnel ameriški bluesman George Thorogood. Še bolj izrazito bluz je skladba Who’s Been Foolin’ You, a tudi Tomorrow Night in Fireman Ring The Bell, na koncu pa še bluz balada Nobody But You Baby.

Ko se The Black Keys odločijo za bluz ritme, so še vedno glasbena garancija!

Peaches!

The Black Keys

Bluz rok

Easy Eye Sound/Warner Records, 2026