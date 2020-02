»Brez literature se vprašam, kaj mi pomeni biti Slovenec«

»V pesmi lahko izraziš izpovedi in zaznave, ki jih z drugimi jezikovnimi sredstvi ne moreš,« je le ena izmed številnih ugotovitev o pesništvu in pisanju, okrog katerih se je v torek v foajeju koprskega gledališča sukal literarni večer iz niza Pogovori o branju. To redno mesečno srečanje, ki ga organizirajo Slavistično društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper, je bilo tokrat posvečeno predstavitvi pesnika, esejista, novinarja in kulturnega delavca Aceta Mermolje.

Na koprskem torkovem večeru je avtorjeva sogovornica, slovenistka in italijanistka Jasna Čebron, s svojimi vprašanji iz pesnika izzvala vrsto iskreno izpovedanih razmišljanj o literaturi in njeni vlogi v družbi. Tako je poslušalce pospremila na prijetno odkrivanje vsebine Mermoljeve že enajste pesniške zbirke Čivk duše, ki je izšla leta 2017 pri založbi Sfera, lani pa je Založništvo tržaškega tiska z naslovom Tweet dell’anima izdalo prvi povsem italijanski prevod izbora avtorjevih pesmi, za katerega je poskrbela lanskoletna prejemnica Lavrinove diplome Daria Betocchi. Italijanski prevod bodo jutri (sobota) ob 17.30 predstavili v Tržaškem knjižnem središču, kjer se bo Mermolja o svoji poeziji pogovarjal z Robertom Dedenarom.