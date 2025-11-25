Pričel se je slovenski knjižni sejem

Na Gospodarskem razstavišču se bo danes začel 41. Slovenski knjižni sejem s sloganom Branje je potovanje. Založbe bodo ponudile številne novosti, ob tem sejem s predstavitvami knjig in pogovori nudi kar 300 dogodkov. Država v fokusu je Madžarska, mesto v gosteh Celje. Brezplačni dogodki bodo potekali do konca tedna.

Letošnji 41. Slovenski knjižni sejem, ki ga pripravlja Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, ponuja razstave, podelitve nagrad, predstavitve knjig in pogovore z avtoricami in avtorji. Na štirih odrih, Glavnem, Pisateljskem, Odru mladih in Pogovorni postaji, ter na več prizorišcih, kot je denimo stripovski kotiček, se bo predstavilo 114 razstavljavcev.

Sejem je v prvi vrsti namenjen promociji in prodaji knjig domačih ter tujih avtorjev različnih literarnih zvrsti, poleg tega pa sejem vsako leto nudi raznovrsten nabor dogodkov.

Letošnja država v fokusu je Madžarska. S 15 dogodki bodo ponudili vpogled v madžarsko književnost, od Nobelovcev Laszla Krasznahorkaija in Imreja Kertesza do sodobnih avtoric Krisztine Toth, Anne Juhasz in Reke Man-Varhegyi. Predstavitev mesta v gosteh Celja bo potekala v luči Alme Karlin kot svetovne popotnice in pisateljice.

Pomemben del sejemskih dejavnosti je podeljevanje nagrad. Poleg Schwentnerjeve nagrade za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva bodo v času sejma med drugim podelili še veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma - knjigo leta, priznanje za najboljši literarni prvenec, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič in nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb.