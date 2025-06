Brezhibni triler v potrditev talenta

Tajnemu agentu Georgeu Woodhousu so v Londonu zaupali nadvse zahtevno misijo. Njegov šef Meacham od njega zahteva, da v pičlem tednu izsledi izdajalca, odgovornega za objavo dragocenih podatkov, ki so bili shranjeni v strogo tajnem in kontroliranem softverju.

Med tistimi, ki so osumljeni hude izdaje, je tudi Georgeeva žena Kathryn, ki se podobno kot mož poklicno posveča varovanju podatkov in zaupnih mednarodnih skrivnosti.

Toda, ko George izve, da je Kathryn na seznamu petih osumljenih sodelavcev in mora seveda ugotoviti, ali mu ljubljena žena laže, povabi k sebi na večerjo ostale štiri kolege, Clarisso, Freddieja, Joe in Jamesa. Med obedom jih omami, ker upa, da bodo tako izgubili kontrolo, kar mu bo seveda omogočilo odkriti krivca. Še isti večer umre za srčno kapjo tudi šef Meacham, ki mu je poveril zaupno nalogo in Georgeevi sumi na račun žene Kathryn, postanejo še hujši, ko v košu za odpadke najde vstopnico za v kino ...

Hiter ritem pripovedi in dobro zgrajeni dialogi še enkrat potrjujejo izreden talent Stevena Soderbergha, danes dvainšestdesetletnega ameriškega režiserja, švedskega rodu, ki si je z delom Traffic zagotovil oskarja, s filmom Seks, laži in videotrakovi pa še zelo mlad, pri šestindvajsetih letih, v Cannesu zmagal zlato palmo.

Tokratni brezhibni triler, s katerim se danes ob 21. uri (z nekajdnevno zamudo zaradi tehničnih težav) začenja letni kino v Ljudskem vrtu v Trstu, je izredno dobro speljana zgodba spletk, manipulacij in zmešnjav, pri katerih poleg mednarodnih intrig igra zanimivo vlogo tudi domače življenje para. Osrednja junaka interpretirata izredna igralca, kot sta Cate Blanchett in Michael Fassbender. V vlogi Georgea in Kathryn, dveh poročenih vohunov, ki se ob velikem smislu za tako poseben poklic, dobro ujemata tudi v družinskem življenju.

Vse do trenutka, ko ju usoda preseneti ...

Za realizacijo celovečerca je produkcija odštela šestdeset milijonov evrov, do danes pa so jih po vsem svetu že kasirali skoraj petdeset milijonov

Black bag (Črna torba)

Država: ZDA, 2024

Režija: Steven Soderbergh

Igrajo: Cate Blanchett, Michael Fassbender in Marisa Abela