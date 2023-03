Brezigar, novinar in popotnik

Življenje je eno samo veliko srečanje. Ljudje se v glavnem srečujejo in družijo v družinskem ter domačem okolju, tisti, ki imajo možnosti, pogum in srečo pa potujejo in na potovanjih srečajo raznorazne ljudi, ki postanejo sestavni del njihovega življenja. Mednje sodi Bojan Brezigar, ki je v knjigi Srečanja (ZTT, 2022, 135 str., 18 evrov) svojo preizkušeno novinarsko žilico odlično spojil s popotniško radovednostjo.

Brezigar je opisal 24 srečanj, ki se mu jih je zdelo vredno deliti z bralkami in bralci. Za uvod je zbral potovanje v Prago, ko sta poleti leta 1968 z nabrežinskim prijateljem Antkom Grudnom doživela invazijo sovjetske vojske. Poslednje poglavje njegovih potovanj se konča na Malti s spominom na ubito novinarko Daphne Caruano Galizio, ki je umrla oktobra leta 2017, ko je njen avto raznesla bomba. Knjigo Brezigar posveča njej ter vsem novinarjem, ki so žrtvovali življenje za resnico.

Brezigar je kot novinar in politik tako ali drugače imel opravka z italijanskimi predsedniki. Sandra Pertinija je spremljal v Črno goro na odkritje spomenika italijanskim partizanom, ki so se bojevali na Titovi strani. Francesco Cossiga mu je ostal v spominu kot zagovornik samostojne Slovenije, s Carlom Azegliom Ciampijem je prišel posredno v stik preko njegovega glasnika, uglednega novinarja Arriga Levija. Predsednik Giorgio Napolitano je z odlokom (Brezigar je bil takrat predsednik paritetnega odbora) o seznamu dvojezičnih občin v FJK »sprostil« zaščitni zakon za našo manjšino.