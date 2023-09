Brezkompromisen kanadski punk’n’roll

Guess who’s back (Ugani, kdo je spet tu) je uvodna pesem novega ploščka kanadske punk’n’roll skupine Danko Jones. Album nosi naslov Electric Sounds, izšel pa je prejšnji teden za nemško neodvisno glasbeno založbo AFM Records.

Zasedba Danko Jones se torej dve leti po zadnjem ploščku Power Trio vrača z novim glasbenim materialom. Electric Sounds sestavlja enajst pesmi, traja pa okrog petintrideset minut. Kanadski trio je tudi tokrat ostal zvest svojemu soundu, ki sloni na trdnih rokenrol in pank temeljih.

Skupino Danko Jones sta daljnega leta 1996 v Torontu ustanovila pevec in kitarist Danko Jones ter basist John JC Calabrese, od leta 2013 pa sedi za bobni Rich Knox. Bend je prva leta delovanja preživel, kot se temu reče, »on the road«. Glasbeni trio je veliko koncertiral tako v Kanadi in ZDA kot tudi v Evropi, saj je to najboljši način, da se publiki približaš, se ji predstaviš in jo (če si tega zmožen) tudi osvojiš. V glasbene studie so fantje bolj malo zahajali, tu pa tam so izdali kako kratko ploščo ali glasbeno kompilacijo. Leta 2002 je končno zagledal luč prvenec Born A Lion, od takrat naprej pa ni bilo več niti minute oddiha. V dvajsetih letih kar deset ploščkov, med katerimi izstopajo Never Too Loud, Below The Belt in Rock And Roll Is Black And Blue, ter nešteto glasbenih turnej. Ravno nastop v živo je eden izmed glavnih adutov kanadskih glasbenikov, saj so njihovi koncerti prave »glasbene bombe«. Jones in njegovi se še danes, tako kot pred petindvajsetimi leti, večkrat odpravijo na neznosno dolge turneje, igrajo pa tako v manjših klubih kot tudi na mednarodnih festivalih. Energije jim ne manjka. Niti v glasbenem studiu, v Berlinu so na primer med lansko glasbeno turnejo v par dneh posneli kar pet komadov. V naslednjih mesecih so nato dodali še šest pesmi in tako je bil plošček Electric Sounds nared. Produkcijski plati je tokrat sledil glasbeni producent Eric Ratz, pri nekaterih komadih pa so priskočili na pomoč glasbeniki Tyler Stewart, Damian Abraham in Daniel Dekay.

Prva pesem Guess Who’s Back je najkrajša skladba novega albuma in takoj je jasno, kaj nas čaka. Gre za tipičen Danko Jones komad – hitri, brezkompromisni punk’n’roll.

Komadi pa so večkrat nastajali kar na daljavo, saj živita dva člana zasedbe v Kanadi, tretji pa, basist John Calabrese, na Finskem. »Danko mi je ponoči pošiljal kitarske rife,« je Calabrese razkril v nekem intervjuju, »jaz pa sem tu na robu gozda, kjer živim, v miru dodajal aranžmaje in tako ustvarjal komade«. Good Time je na primer ena izmed najboljših pesmi novega albuma, a tudi Get High? in pa skoraj hardkor komad She’s My Baby. V pesmi Shake Your City pa obljuba: »Prihajamo, pretresli bomo vaše mesto!«

Electric Sounds

Danko Jones

Punk’n’roll

AFM Records, 2023