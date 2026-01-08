Brezmejno telo sklenili poetično

Telo, brezmejno in tokrat še poetično: plesna skupina MN Dance Company s triptihom Poetično telo zaključuje večletni projekt Brezmejno telo, ki je nastal in se razvijal v okviru uradnega programa GO! 2025. V tem obdobju se je skupina, ki domuje na Goriškem in se občinstvu premierno predstavlja v SNG Nova Gorica, okrepila, tako številčno kot kakovostno.

Kako naprej?

Po nadvse uspešnem nizu Brezmejno telo pa mora zanimiv plesni ansambel, ki združuje umetnike iz raznih držav, najti druge produkcijsko-finančne poti, da bi lahko tudi v bodoče razvijal svoj nedvomni umetniški potencial. Na relaciji Celje-Nova Gorica sicer nastaja slovenski center sodobnega plesa, vendar zadeva ni še dorečena oziroma uresničena.

Nežno, pa tudi ostro

Telo je izrazno sredstvo plesalcev in zato zasluži vso nego. Tokrat jo je skupina, ki sta jo ustanovila in jo še danes vodita plesalca-koreografa Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia, ovila v poezijo, ki je lahko nežna, lahko pa tudi ostra. Zaključno uprizoritev niza Brezmejno telo - Borderless Body so zasnovali kot triptih.

Kako se po mnenju avtorjev izraža poetično telo? »Poetično telo išče telesni izraz poetičnega mišljenja, ki se kaže v načinu gibanja, v telesih, ki čutijo, razmišljajo in se spominjajo, ter se ponovno poglablja v arhetipske razsežnosti človekovega obstoja in njihove duhovne evolucije.«