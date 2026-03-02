Miljski predor bo dva dni zaprt

Predor v Miljah, ki središče obalnega mesteca povezuje z nabrežjem, bo jutri in v sredo zaprt zaradi zahtevanih analiz pred napovedano širitvijo objekta. Potem ko je deželno upravno sodišče za FJK (TAR) novembra lani sprejelo pritožbe nekaterih domačinov o nezakonitosti postopka, morajo namreč preveriti posledice povzročenih vibracij. Analize bodo potekale med 9. in 18. uro.

Vozniki, ki prihajajo z nabrežja Venezia ali zapuščajo parkirišče v Ulici Via Garibaldi oziroma na Trgu Nazario Sauro, bodo morali obvezno peljati mimo mandrača. Točneje bodo morali voziti v tem zaporedju: po ulicah Garibaldi, Trgu Nazario Sauro, nabrežju De Amicis ter ulicah Manzoni in Battisti, so sporočili z Občine Milje. Za voznike, ki so namenjeni na nabrežje, bodo morali kreniti po rebri Salita delle Mura.