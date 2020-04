Čefurji raus – zgodba o uspehu

Spet film, ki si ga lahko te dni ogledamo na domu, saj ga Slovenski filmski center ponuja brezplačno na spletnem portalu Baze slovenskih filmov (www.bsf.si) . In spet film, v katerem nastopa izredni Peter Musevski. Do nedelje, 5. aprila, je med drugimi na ogled uspešnica Čefurji po knjižnem prvencu Gorana Vojnovića, ki so ga do danes prodali v več deset tisoč izvodih in prevedli v večji del evropskih jezikov. Zanj je Vojnović leta 2009 prejel nagrado kresnik za najboljši roman, nekaj mesecev kasneje pa še nagrado Prešernovega sklada.

Skupinska zgodba je postavljena v ljubljanske Fužine, kjer so majhna stanovanja, velike družine in nizek standard. Tu je doma tudi Marko, sedemnajstletnik, ki igra košarko in išče svojo pot v odraslost. Med tem, poseda z Adijem, Aco in Dejanom na klopci pred blokom na Fužinah. Marku Đorđiću so napovedovali veliko košarkarsko prihodnost, a je nehal trenirati in to mu seveda teži. Z njegovimi fužinskimi prijatelji ni nič boljše in za to so kriva dekleta, nadležne čefurke, šola, lepa voditeljica, okolje, starši in njihova neuresničena pričakovanja ... Zgodba ob pripovedi lenih mladostnikov opisuje tudi ranljivost družin priseljencev, ki so v tujem svetu odrezane ne le od svoje kulture, temveč tudi od sorodnikov in prijateljev. Otroci so pogosto prepuščeni sami sebi, ker so njihovi starši enako nebogljeni, izgubljeni v svetu njim nejasnih pravil, družbenih norm in običajev.

Goran Vojnović je film napisal v sodelovanju z Abdulahom Sidranom, pesnikom in pomembnim scenaristom jugoslovanske kinematografije, ter zgodbo tako spet spremil tja, od koder je prišla, saj je tudi roman v resnici nastal po prvotnem filmskem scenariju. Film, ki je na Festivalu slovenskega filma pred sedmimi leti prejel nagrado za najboljšo stransko moško vlogo (šla je Dinu Hajderoviću, Ivanu Pašaliću in Jerneju Kogovšku), potrjuje, da je Goran Vojnović uspešen filmar in hkrati najuspešnejši slovenski avtor, rojen v 80. letih. Njegov Čefurji raus je namreč ena največjih založniško-literarnih zgodb zadnjih let, gledališka predstava z več kot tristo ponovitvami in priljubljen celovečerec.

Čefurji raus

Slovenija 2013

Režija: Goran Vojnović

Igrajo: Benjamin Krnetić, Dino Hajderović, Ivan Pašalić, Jernej Kogovšek, Ermir Hadžihafizbegović, Mediha Musliović, Polona Juh in Peter Musevski

Ocena: ★★★ 1/2